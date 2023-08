Cellosux Rilis Single Tentang Kesombongan Diri

BERAGAM musisi indie di Indonesia terus menunjukkan taji dengan merilis beragam lagu-lagu baru. Banyak di antara mereka mencoba berbagai hal dalam penulisan karya-karya mereka, termasuk dengan memasukkan apa yang mereka rasakan sehari-hari untuk mendapatkan inspirasi ke dalam lirik lagu-lagu mereka.

Hal tersebut juga dilakukan musisi indie asal Jakarta bernama Cellosux. Ia baru saja merilis sebuah single terbaru berjudul So Dumb, yang sudah dapat didengarkan di berbagai platform mendengarkan musik sejak akhir Juli lalu.

So Dumb adalah sebuah lagu yang merupakan cerita tentang Cellosux dan perjalanan egonya sendiri. Di cerita kali ini, ia menyebut dirinya adalah seseorang yang sangat menyombongkan dirinya. Walaupun berkata besar tentang dirinya, ia sebenarnya tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang sebesar itu.

Menariknya, So Dumb dibawakan oleh Cellosux dengan musik hip-hop yang ia tulis sendiri, padahal itu bukanlah genre lagu yang pernah ia buat sebelumnya. Untuk produksinya, Cellosux dibantu oleh Noni dan Cosmicburp di kursi produser.

Lagu itu menjadi salah satu lagu yang akan masuk ke dalam album terbaru Cellosux, yang berjudul Supercut. Album tersebut nantinya akan berisi beberapa lagu yang memiliki konsep berbeda dari album pertama Cellosux yang berjudul Down in The Dumps. (RO/Z-1)