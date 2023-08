Perjuangan Mami Louisse Jual Produk Senilai Miliaran Sehari

LOUISSE Scarlett atau yang lebih akrab dipanggil Mami Louisse di TikTok (www.tiktok.com/@louissescarlettfamily) ialah seorang kreator konten dan afiliator yang berhasil. Ia meraih kesuksesan luar biasa sebagai kreator affiliate perempuan Indonesia pertama yang berhasil menjual berbagai produk senilai lebih dari Rp15 miliar dalam satu hari melalui acara belanja live yang dikurasi secara khusus, yakni Gebrakan by Mami Louisse!. Rekor penjualan fantastis ini terjadi pada 29 Juli 2023 dengan menampilkan produk kecantikan lokal terbaik tahun ini.

Gebrakan by Mami Louisse! yang berlangsung selama 18 jam tanpa henti oleh Mami Louisse dan timnya memikat lebih dari 2,8 juta penonton untuk berpartisipasi dalam segmen interaktif, giveaway dengan hadiah senilai jutaan rupiah, dan flash sale setiap jam dengan harga mulai dari Rp1.000. Acara ini melampaui kesuksesan tahun lalu, yaitu siaran langsung selama 26 jam tanpa henti, yang menarik 2,1 juta penonton.

Prestasi luar biasa Mami Louisse merupakan bukti dari dampaknya terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal bersama TikTok Shop sebagai platform e-commerce yang merevolusi cara pedagang berinteraksi dengan pembeli potensial mereka. Melalui kreativitas, dedikasi, dan dukungan tak terbatas, Mami Louisse mampu membangun kolaborasi dan hubungan yang kuat dengan berbagai merek lokal.

Perjalanan Mami Louisse dari seorang sales promotion girl (SPG) menjadi sosok pemecah rekor penjualan di TikTok Shop menjadi bukti kekuatan transformatif dari platform ini. Dengan lebih dari satu bulan proses negosiasi dan kurasi produk yang tak kenal lelah, Scarlett berkolaborasi dengan berbagai merek untuk mengumpulkan koleksi sesuai dengan penontonnya, termasuk diskon hingga 50%, pengiriman gratis ke seluruh Indonesia, dan flash sale.

Ikatan emosi yang mendalam dengan para pengikut dikombinasikan dengan tampilan interface TikTok Shop yang ramah pengguna menjadi formula keberhasilan Gebrakan by Mami Louisse!. Pencapaian acara ini merupakan bukti dari konten yang menarik, platform inovatif TikTok Shop dengan konsep shoppertainment (entertainment first, commerce second), dan dukungan tak tergoyahkan dari para pengikut setia Mami Louisse serta berbagai komunitas kecantikan online di Indonesia.

Perjalanan Mami Louisse ialah kisah tentang inspirasi, ketekunan, dan pemberdayaan. Dihadapkan dengan masalah kesehatan anak, ia memanfaatkan TikTok untuk berbagi wawasan mengenai pengasuhan anak serta perjalanan penyembuhan keluarganya pada 2018. Dengan cepat akunnya diikuti oleh 6,6 juta pengikut yang terus bertumbuh hingga sekarang.

Pada 2021, Mami Louisse memulai perjalanannya di TikTok Shop sebagai kreator affiliate dengan spesialisasi di kategori kecantikan. Dedikasi dan etos kerjanya yang tak kenal lelah menjadi faktor penting yang mendorongnya menjadi salah satu kreator afiliasi yang sukses di platform ini. Komitmennya terbukti saat ia secara konsisten memberikan konten menarik yang dibungkus dengan cara yang menyenangkan dan edukatif dari pagi hingga larut malam, sehingga mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari para pengikutnya yang terus bertambah dari hari ke hari.

Komitmen Mami Louisse lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Sebagai pendukung UKM lokal, produk yang ia kurasi dan kolaborasi merek yang dilakukannya telah membantu pertumbuhan berbagai UKM produk kecantikan di Indonesia. Kisahnya menjadi panduan bagi para kreator lain untuk membantu mereka dalam meraih kesuksesan di TikTok Shop.

"Saya memulai karier saya di TikTok dengan niat untuk membantu merek kecantikan lokal. Sebagai seorang kreator, platform TikTok Shop dan tim mereka yang berdedikasi memungkinkan saya untuk terhubung dengan merek yang memiliki nilai yang sama dengan saya dan di saat yang sama membantu mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini menjadi gebrakan di industri ini. Saya sangat antusias untuk terus berkolaborasi dengan TikTok Shop untuk membantu lebih banyak brand dan kreator untuk meraih kesuksesan," ujar Mami Louisse dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8).

Kini, para kreator mendapatkan peluang lebih besar melalui TikTok Shop seiring dengan meningkatnya popularitas tren Shoppertainment. Dalam kampanye 8.8 yang lalu, Mami Louisse berhasil terhubung dengan berbagai brand lokal di TikTok melalui serangkaian diskon ekslusif, pengiriman gratis, flash sale, hingga penawaran lain kepada para penonton. Dengan demikian, Mami Louisse tidak hanya mengembangkan bisnisnya melalui model bisnis unik dari TikTok Shop, tetapi ia juga dapat membantu brand-brand lokal lain untuk lebih dikenal dan memasarkan produk mereka. (Z-2)