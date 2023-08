Neck Deep Rilis Single dan Video Take Me With You

BAND rock asal Inggris, Neck Deep, merilis single baru berjudul Take Me With You, yang dirilis melalui Hopeless Records.

Lagu terbaru Neck Deep itu menampilkan sang vokalis, Ben Barlow, yang berteriak minta pertolongan ke alam yang tidak ia kenali dan memberitahu semua orang bahwa ia secara hipotesis lebih memilih diculik makhluk luar angkasa daripada bertahan di atas timbunan sampah neraka yang sedang terbakar.

"Take Me With You adalah salah satu lagu di mana judulnya sudah aku tetapkan sebelum ada lagunya itu sendiri. Konsep lagu dan juga liriknya sangat sederhana, kita ingin membuat lagu tentang mahluk luar angkasa yang berjudul Take Me With You," jelas Barlow. "Beberapa dari kami dalam band ini sangat suka hal-hal yang berbau ekstraterrestrial atau UFO, terutama Seb, jadi kami sangat menikmati proses penggarapan lagu ini."

Baca juga: Neck Deep Gelar Tur Asia, akan Mampir ke Jakarta, Medan, dan Surabaya

Barlow melanjutkan, "Aku tidak bisa menyangkal faktanya bahwa lagu ini juga sebuah bentuk penghormatan kami kepada lagu milik Blink-182 Aliens Exist. Kalian bisa menyalahkan Tom Delonge yang telah mempengaruhi pikiranku pada masa remaja dan membuka mataku kepada dunia UFO secara luas. Pada akhirnya lagu ini juga membawa sedikit kebahagiaan sebelum kami membawa hal-hal yang lebih berat di lagu-lagu selanjutnya,"lanjutnya.

Take Me With You mengikuti single-single terbaru band ini seperti STFU, yang dipenuhi dengan permainan riff gitar yang enerjik dan Heartbreak Of The Century yang terdengar anthemic, ditambah pengumuman kembalinya Neck Deep ke Asia lewat tur monumentalnya yang akan digelar di 7 kota di kawasan Asia Tenggara termasuk Jakarta, Medan, dan Surabaya.

"Kami sangat senang bisa kembali lagi ke Australia dan juga Asia, kami tidak sabar untuk ketemu kalian semua bulan September nanti!" ungkap Neck Deep.

Baca juga: Neck Deep Rilis Single Heartbreak Of The Century

Album keempat Neck Deep, All Distortions Are Intentional dirilis pada 2020 melalui Hopeless Records. Pada minggu pertamanya, album tersebut dibeli sebanyak 20.000 keping dan juga meraih lebih dari 20 juta stream secara global.

Berhasil menduduki posisi nomor #6 di chart Billboard Top Album, nomor #2 di chart Alternative, Rock, Independent, dan Internet Album serta posisi nomor #3 di Vinyl Amerika Serikat, dan juga 5 besar di chart debut Top Albums di Inggris. Album tersebut digarap secara baik namun rasa tulusnya bisa terdengar jelas, dibawakan dengan bagian-bagian yang serba catchy.

Dengan single-single seperti Sick Joke, I Revolve (Around You), Fall, When You Know, dan Lowlife, All Distortions Are Intentional memberikan para pendengarnya ke dunia penuh percaya diri Neck Deep .

Selama satu dekade terakhir ini, Neck Deep telah merajai banyak tangga lagu, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menjual ratusan ribu rekaman, dan tiket konser, menjadi bintang sampul majalah di seluruh dunia, dan telah menggelar tur bersama beberapa nama besar di industri musik.

Pada 2022, band ini berhasil mendapatkan banyak momen viral di TikTok dengan lagunya December yang bahkan dicover oleh Rosé dari Blackpink. Sekarang Neck Deep tengah memasuki dekade keduanya sebagai band.

Neck Deep terdiri dari Ben Barlow (Vokal), Matt West (Gitar), Sam Bowden (Gitar), dan Seb Barlow (Bass). (RO/Z-1)