Alextbh Rilis Single Her

SELAMA beberapa tahun terakhir, Alextbh telah mengukuhkan namanya sebagai ikon queer pertama di skena musik Malaysia dengan lebih dari 59 juta stream. Kini, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjangkau semua penikmat musik di berbagai belahan dunia lewat album perdananya, It's All Good, yang akan dirilis lewat label musik EMPIRE.

Alextbh membuka era barunya itu lewat single Her yang sekaligus menjadi lagu pertama dari album barunya. Diproduseri oleh NASAYA, Her membawa semua pendengarnya ke sebuah kisah tentang cinta segitiga.

Masa lockdown dihabiskan oleh Alex dengan melakukan berbagai eksperimen di segi produksi musik, memadukan sound barunya dengan nuansa nostalgia yang penuh percaya diri dan penuh kebahagiaan. Kemampuannya menyampaikan berbagai pesan kini terdengar lebih lantang seraya ia membahas beragam topik mulai dari identitas, diskriminasi, dan self-love.

"Lagu ini menceritakan seseorang yang jatuh cinta dengan seseorang, namun seseorang ini mencintai seorang perempuan," ujarnya. "Aku rasa situasi seperti ini kerap diceritakan, namun jarang ada kisah yang menempatkan si perempuan di posisi yang disudutkan, kan? Lagu ini menceritakan tentang si dia yang akhirnya tidak berujung dengan siapa-siapa dan akhirnya sengsara sendirian, sementara aku dan si perempuan yang ia cintai merasa sebaliknya dan hidup bahagia."

Alextbh adalah seorang musisi Malaysia yang dikenal lewat karya-karyanya yang memadukan nuansa pop yang euforik, lirik-lirik yang jujur, dan warna vokalnya yang lembut.

Seorang penulis lagu dan produser otodidak, Alex tumbuh dewasa di era musik pop dan R&B dekade 2000-an bersama Backstreet Boys, Jennifer Lopez, dan Justin Timberlake di saat dunia mulai terhubung dengan satu sama lain lebih erat berkat adanya internet.

Alex mengambil jurusan teknik semasa kuliah, namun ia menghabiskan akhir pekannya dengan tampil di berbagai bar di Kuala Lumpur sambil menulis lagu-lagu cinta di GarageBand yang kemudian berujung di SoundCloud.

EP perdana Alex, The Chase, dirilis pada 2020 dan menampilkan talenta Alex dalam menciptakan lagu-lagu bernuansa R&B yang siap menghibur lantai-lantai dansa di luar sana.

Lewat album perdananya, It's All Good, Alex siap menampilkan sound yang lebih mantap. Terinspirasi oleh berbagai musisi termasuk New Order, Alex siap membagikan lagu-lagu penuh kebahagiaan yang membawa nuansa musim panas abadi yang siap menjadi musik soundtrack kehidupan kita seraya kita jatuh cinta dengan seseorang, teman-teman, atau pun dengan hidup yang kita miliki.

Tahun 2023 dipastikan menjadi tahun yang penting bagi Alextbh yang telah berbagi panggung dengan Khalid, Clean Bandit, Sevdaliza, dan Jess Connelly.

Ia juga telah menjadi musisi pembuka tur Yuna di Eropa pada 2019. Selain itu, Alextbh telah tampil di berbagai festival musik ternama di Asia Tenggara termasuk Lalala Fest di Indonesia, Laneway Festival di Singapura, dan Good Vibes Festival di Malaysia. Impiannya saat ini adalah untuk tampil di Roskilde Festival di Copenhagen. (RO/Z-1)