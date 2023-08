Sinopsis Behind Your Touch Drama Bergenre Thriller, Misteri, dan Komedi

DRAMA Korea Behind Your Touch yang tayang perdana pada Sabtu (12/8) di Netflix, menceritakan kisah seorang dokter hewan yang hangat hati namun usil bernama Ye-bun (diperankan oleh Han Ji-min) dan memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu orang dan hewan dengan menyentuh pantat mereka.

Dia bertemu dengan detektif Jang-yeol (Lee Min-ki) dan mengalami bentrok. Detektif tersebut kemudian meminta bantuannya untuk memecahkan kejahatan yang terjadi di kota pedesaan mereka, Mujin. Namun, kerja sama duo tersebut diuji saat mereka menghadapi misteri pembunuh berantai yang mencekam.

Pada konferensi pers online pada hari Kamis (10/8), sutradara Kim Seok-yoon mengakui bahwa sulit untuk menggabungkan komedi dan thriller untuk Behind Your Touch.

Baca juga: Daftar Drama Korea Terbaru yang akan Tayang di Disney+ Hotstar 2023-2024

"Menuju bagian awal cerita, ada lebih banyak komedi, dan kemudian saat cerita berlanjut, aspek komedi menjadi kurang hadir dan lebih cenderung ke arah drama dan thriller," kata Kim, yang karya-karyanya sebelumnya termasuk seri film Detective K, drama hukum Law School, dan acara slice-of-life My Liberation Notes.

"Menuju bagian akhir cerita, ada kejahatan yang sangat serius dan berat terjadi dan dalam saat-saat tersebut, akan ada sedikit momen komedi. Jadi itu adalah beberapa area di mana kami mencoba untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua genre," jelasnya.

Baca juga: Selain Stealer: The Treasure Keeper, Ini 4 Drama Korea yang Dibitangi Joo Won

Behind Your Touch melihat Kim Seok-yoon kembali bekerja sama dengan Han Ji-min, yang sebelumnya ia kerjakan dalam Detective K dan serial tahun 2019 The Light in Your Eyes, serta Lee Min-ki, yang bermain di My Liberation Notes.

Bergabung dengan daftar pemeran utama itu adalah Suho dari boyband K-pop EXO, dalam peran drama TV pertamanya dalam lima tahun terakhir.

Idola tersebut mengatakan bahwa menjadi bagian dari proyek ini bersama Kim Seok-yoon adalah suatu kehormatan, dengan menyebut "My Liberation Notes" sebagai salah satu acara favoritnya.

"Ketika Anda pergi ke tempat kejadian kejahatan, ada kamera pengawas. Dan di area-area di mana tidak ada kamera pengawas, kekuatan psikometrik Ye-bun akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi," lanjut Kim Seok-yoon.

Suho mengatakan penonton dapat merasakan diri mereka terlibat dalam cerita dengan berperan sebagai detektif seperti para karakter.

Penonton juga dapat menikmati banyak hewan yang akan muncul dalam acara ini, kata Kim Seok-yoon, mencatat bahwa produksi ketat mengikuti pedoman penanganan aktor hewan.

"Anda akan dapat melihat banyak hewan. Mereka begitu menggemaskan. Kami sebenarnya memiliki banyak hewan peliharaan dari kru yang ikut serta sebagai aktor hewan, jadi saya pikir melihat mereka juga akan menjadi cara lain yang menyenangkan untuk menikmati acara ini," katanya. (Z-10)