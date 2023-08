Sweet Games, Debut Drama Winwin NCT

PLATFORM streaming WeTV Indonesia kembali memberikan kejutan kepada para penggemar drama Tiongkok dengan menghadirkan serial Sweet Games, drama yang dibintangi Dong Sicheng atau biasa dikenal Winwin, personel grup idola Korea NCT dan He Hongshan. Drama itu sudah tayang pada 11 Agustus lalu.

Drama ini menceritakan tentang kisah romantis antara Yan Yue (Winwin) dan An Ran (He Hongshan). Yan Yue adalah seorang pria tampan dan dingin yang bekerja sebagai pengisi suara dipertemukan oleh An Ran (He Hongshan) seorang pengusaha muda yang sedang jatuh terpuruk kekurangan uang.

Pertemuan mereka diawali oleh hubungan pemilik dan penyewa dimana Yan Yue menjadi pemilik apartemen yang disewa oleh An Ran dan mereka tinggal bersebelahan di apartemen tersebut.

Setelah beberapa lama tinggal berdampingan sebagai tetangga, Yan Yue dan An Ran akhirnya terlibat sebuah kencan buta yang awalnya dilakukan untuk kepentingan pekerjaan An Ran semata.

Meskipun awalnya mereka menolak mengakui perasaan tersebut, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di antara mereka.

Setelah menjadi sepasang kekasih mereka pun juga harus melewati berbagai tantangan bersama dimana hubungan mereka ternyata tidak direstui Ibu Yan Yue karena menganggap perbedaan usia mereka yang lumayan jauh dimana An Ran terpaut 6 tahun lebih tua.

Berbagai pujian datang dari penggemar yang telah menanti drama ini, khususnya untuk Winwin dengan Sweet Games merupakan debut akting pertamanya sebagai pemeran utama di drama Tiongkok.

Aktor yang juga merupakan salah satu member grup k-pop NCT di unit WayV ini merupakan lulusan salah satu sekolah prestisius Central Academy Drama di Beijing yang telah menghasilkan berbagai aktor-aktor kenamaan di Tiongkok.

Dengan kemampuan berakting yang didapatnya, membuat chemistry yang kuat antara dua pemeran utama di drama ini. Walaupun mereka baru dipasangkan untuk pertama kalinya dan nyatanya mereka juga terpaut usia 11 tahun dimana Dong Sicheng lebih mudah daripada He Hongshan di dunia nyata.

Setelah merilis teaser pertamanya pada Juni lalu telah membuat gempar fans Winwin dari grup WayV yang biasa dikenal dengan sebutan WayZenNi karena ada beberapa adegan kissing yang membuat mereka histeris setelah melihatnya.

Beberapa fans juga berharap Sweet Games akan menjadi batu loncatan untuk Winwin untuk mengawali karirnya sebagai aktor dan mereka siap untuk mendukung idolanya secara penuh.

Drama Sweet Games ini berdurasi total 24 episode. Drama ini bisa ditonton secara gratis sesuai jadwal penayangannya dan bagi yang ingin menonton lebih awal dan cepat maka bisa bergabung untuk membeli member VIP WeTV dengan harga Rp19.000 per bulan untuk pelanggan baru. (RO/Z-1)