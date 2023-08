19 Fakta Menarik Tentang Kim Taehyung atau V BTS

KIM Taehyung atau V adalah seorang penyanyi, penari, rapper, penulis lagu, aktor, dan pecinta seni yang debut sebagai anggota BTS pada 13 Juli 2013 silam.

Dia adalah salah satu solois K-Pop tercepat yang mencapai 14 juta pengikut di Spotify hanya dengan tiga soundtrack drama Korea di luar karya bersama BTS yaitu Sweet Night, It's Definitely You, dan Christmas Tree.

Pada Juni 2023, penyanyi bariton ini menjadi solois K-pop tercepat yang mencapai 300 juta streaming di Spotify dengan lagu Christmas Tree. Lagu ini merupakan Soundtrack Asli atau Original Soundtrack (Ost) untuk drama Korea besutan Netflix pada 2022 yang berjudul Our Beloved Summer.

Perjalanan karir V BTS rupanya tidak mudah. Di hari pertamanya menginjakan maki di Seoul, V dirampok oleh sopir taksi yang Ia tumpangi untuk mengantarkan rekannya audisi di agensi BigHit. Namun, setelah itu, V justru menjadi kuda hitam BTS yang dianggap memiliki wajah dan suara yang menawan.

Debut album solonya amat dinantikan pada 8 September 2023. Dua lagu dalam album tersebut sudah terlebih dahulu dirilis yakni Love Me Again dan Rainy Days. Lagu tersebut langsung merajai tangga lagu iTunes di puluhan negara.

Di bawah ini kami bagikan beberapa fakta menarik tentang Kim Taehyung, yang juga dikenal sebagai V.

1. Pangeran Daegu

Lahir pada 30 Desember 1995 di Daegu, Korea Selatan, V sering disebut sebagai Pangeran Daegu oleh penggemar dan orang-orang dari kotanya sendiri. Ia meurpakan seorang Capricorn yang lahir pada tahun Babi menurut zodiak Cina. Menurut zodiak Cina, orang yang lahir dalam tahun ini dianggap ramah, jujur, percaya, terdidik, tulus, dan berani.

2. Tidak berniat untuk audisi

Pada suatu waktu, V mendampingi salah satu temannya mengikuti audisi untuk BigHit Entertainment. Keberuntungan berpihak pada V, dan perusahaan tersebut tertarik padanya dan memintanya untuk mengikuti audisi juga.

Sementara temannya gagal dalam audisi, V kemudian menjadi seorang trainee di bawah BigHit Entertainment selama sekitar tiga tahun dan akhirnya debut sebagai anggota BTS pada tahun 2013.

3. Pernah ingin berhenti menjadi trainee K-pop

V mengungkapkan tentang masa-masa sulitnya sebagai seorang trainee dalam acara variety show tvN You Quiz On The Block dan mengatakan bahwa dia ingin berhenti menjadi seorang trainee K-pop.

"Menjadi seorang trainee begitu sulit sehingga saya menangis saat menelepon ayah saya. Ketika saya bilang bahwa saya ingin berhenti, dia berkata kepada saya, 'Jika itu terlalu sulit, kamu bisa berhenti. Ada banyak pekerjaan lain. Mari kita cari satu bersama-sama.' Saya tidak punya kata-kata untuk itu. Saya merasa malu bahwa saya mengatakan hal itu pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, kata-kata itu menyentuh saya dan saya memutuskan untuk tidak pernah berhenti,” ungkap V.

4. Nama Panggung V

Kim Taehyung sering berbagi bahwa sebelum debutnya, dia mempertimbangkan beberapa nama panggung seperti Lex dan Six. Namun, penyanyi ini akhirnya memilih V, yang dalam arti tertentu, berarti kemenangan (victory) bagi kelompok.

5. Memiliki suara bariton

Di industri K-pop yang didominasi oleh tenor, V bersinar sebagai penyanyi dengan suara bariton dan rentang vokal yang luas. Meskipun sebagian besar lagu BTS ditulis untuk rentang tenor yang lebih rendah, kemampuan vokal V memungkinkannya untuk mencapai nada tinggi dengan mudah.

Jurnalis Tamar Herman dari Billboard mencatat bahwa rentang vokal rendahnya adalah bagian yang menonjol dalam musik BTS.

Begitu pula, kritikus musik Blanca Méndez mengatakan, karakter vokal penyanyi Singularity ini diakui sebagai penentu nada yang menonjol untuk album BTS 'Love Yourself: Tear (2018)'.

Selain itu, selama penampilan debut BTS di BBC Radio 1 Live Lounge pada 2021, suara dalam yang dalam milik V sangat mencolok dan membuatnya menjadi topik yang menarik perhatian di media sosial.

6. Pemain Saksofon

Awalnya V bercita-cita menjadi pemain saksofon professional. Si multi-talenta ini bermain saksofon selama tiga tahun di sekolah menengah. Namun, dia kemudian menyadari bahwa yang paling dia nikmati adalah bernyanyi.

7. Proses penulisan lagu yang unik

Selama salah satu sesi live-nya, Taehyung mengakui bahwa dia biasanya lebih suka menulis melodi terlebih dahulu sebelum lirik.

"Saya mencoba menulis lirik untuk setiap nada atau sampai bagian itu selesai. Saya menulis delapan bar melodi, lalu menulis lirik untuk delapan bar tersebut sebelum saya melanjutkan. Atau saya menulis seluruh melodi sebelum menulis liriknya,” kata V.

Penyanyi BTS itu mengaui, jika Ia menulis lirik terlebih dahulu, melodi akan berubah banyak sesuai dengan lirik.

“Jadi, terkadang saya tidak bisa menulis melodi yang saya inginkan. Itu cukup membuat frustrasi. Jadi, saya menulis melodi terlebih dahulu,” lanjut dia.

8. Lebih sering tidur di pesawat atau mobil daripada di rumahnya sendiri

Selama siaran langsung pada 4 Juli 2023, anggota BTS tersebut mengungkapkan bahwa tempat di mana dia tidur paling nyenyak bukanlah tempat tidurnya atau mobilnya, tetapi di pesawat terbang.

Meskipun informasi resminya mungkin baru, jika dilihat dari masa lalu, penyanyi ini telah membagikan bukti-bukti cinta nya terhadap tidur di pesawat saat dia melakukan perjalanan ke Paris untuk acara Celine pertamanya.

9. Jazz adalah genre favoritnya

Kim Taehyung sangat menyukai musik jazz klasik. Beberapa musisi favoritnya dari genre ini termasuk Bing Crosby dan Louis Armstrong.

Ia pernah merekomendasikan kepada BTS Army film The United States vs. Billie Holiday (2021) sebuah film biografi tentang kehidupan penyanyi jazz Billie Holiday.

10. Seorang yang ambidextrous

Awalnya Kim Taehyung adalah seorang kidal. Namun, dia bisa menggunakan kedua tangan dengan kemampuan yang sama. Dia menunjukkan kemampuan ambidextrousnya terutama saat bermain olahraga dalam acara variasi BTS Run BTS.

11. Pemegang Guinness World Records

Menurut Guinness World Records, hanya dalam waktu 43 menit V memecahkan rekor untuk waktu tercepat mencapai 1 juta pengikut di Instagram. Angkanya melonjak menjadi 10 juta dalam waktu hanya empat jam dan 52 menit.

Duta merek Cartier ini akhirnya berhasil memecahkan rekor kedua, rekor waktu tercepat mencapai 10 juta pengikut di Instagram.

12. Seorang seniman

Penyanyi BTS ini suka bereksperimen dengan warna dan sering terlihat memodifikasi casing ponselnya serta melukis jaketnya dengan semprotan cat.

Dalam acara reality show BTS In The Soop musim 2, V membuat tiga lukisan versi dramatis dan berlebihan dari fitur wajah yang mencerminkan diri seniman penyanyi tersebut.

V sangat menyukai karya-karya Vincent Van Gogh dan telah membagikan karya seni yang terinspirasi darinya di akun Twitter resmi BTS. Dia juga suka mengunjungi galeri seni dan menganggapnya sebagai salah satu bagian terbaik dari tur keliling dunianya.

13. Penggemar KAWS

V adalah penggemar besar seniman dan perancang Amerika KAWS. Dari memajang sofa penuh dengan figur KAWS hingga mengabadikan hewan peliharaan yang menggemaskan, Yeontan, dengan mainan KAWS, V telah lama menjadi pengumpul KAWS.

Beberapa potongan dari beragam koleksi figur KAWS-nya termasuk KAWS Holiday UK Vinyl Figure Grey, KAWS Holiday UK Vinyl Figure Black, KAWS BFF Dior Plush Blue, dan KAWS BFF Dior Plush Black. Selain itu, akun resmi KAWS juga memposting ulang salah satu video Instagram V yang mengapresiasi karya seniman tersebut.

Video itu menunjukkan V sedang bermain terompet di sofa rumahnya, dengan berbagai mainan KAWS Sesame Street Uniqlo Plush Toy yang lengkap.

14. V untuk Vante, sang fotografer

Selain musik, seni, dan fashion, idola K-pop ini sangat tertarik pada fotografi.

Penyanyi tersebut menggunakan tagar #Vante untuk membagikan karya fotografinya, sebagai penghormatan kepada inspirasinya, fotografer berbasis Sydney, Ante Badzim.

15. Dilupakan CEO BigHit Bang Si-hyuk

Dalam sebuah episode Rookie King: Channel Bangtan di masa lalu, V menuturkan bahwa sang CEO tidak bisa mengingat mengingat namanya.

“Ini terjadi pada musim dingin dua tahun lalu, setelah ujian bulanan. RM dan saya pergi ke toko kelontong dan bertemu dengan PD Bang. Kami mengucapkan halo, tetapi Bang PD berkata, 'Siapa orang itu di sebelah Namjoon?' Ini berlanjut selama setahun. Tolong ingat namaku. Nama saya hanya satu huruf dan itu V," kata penyanyi tersebut dengan penuh humor, membuat semua orang, termasuk Bang Si-hyuk, tertawa terbahak-bahak.

16. Menyukai video games

Dia sangat terobsesi dengan video games dan anjing peliharaannya, Yeontan. Cinta V pada video games begitu mendalam sehingga kadang-kadang, Ia lebih suka bermain game daripada tidur.

Penyanyi ini suka mengadakan sesi video games langsung dengan Army dan adalah penggemar besar permainan tembak Overwatch.

Rekan setimnya, Jungkook, pernah mengungkapkan bahwa mereka berdua sering bermain Overwatch dan biasanya tidur pada pagi dini. V juga terlihat bermain permainan video seperti League of Legends, Fall Guys, dan Goose Goose Duck dalam berbagai kesempatan.

17. Yeontan

Penyanyi Sweet Night ini juga sangat mencintai anjing Pomeranian jenis cangkir teh miliknya, Yeontan. Juga dikenal sebagai Tannie, hewan peliharaan ini secara resmi diperkenalkan kepada dunia selama siaran langsung ulang tahun Jin pada tanggal 4 Desember 2017.

18. I purple you

Istilah yang sering digunakan 'I purple you' oleh BTS dan Army pertama kali diciptakan oleh V pada bulan November 2016. Pada acara penggemar BTS, 3rd Muster, V menggunakan istilah 'I purple you'.

Dia mengatakan bahwa ungu adalah warna terakhir dari pelangi, dan itu berarti "Aku akan percaya dan mencintaimu untuk waktu yang lama".

19. Hadiah V untuk Army — Layover

Video singkat selama 17 detik, dua surat yang tulus, dan pengumuman resmi — begitulah cara V dari BTS memberi petunjuk tentang rilis album solonya yang pertama, Layover.

V mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menjaganya selama 10 tahun, dan dia menyatakan keinginannya untuk secara pribadi menyampaikan album solo ini sebagai hadiah kepada seluruh BTS Army di seluruh dunia.

Album Layover mencakup lima lagu beserta satu lagu bonus. Kelima lagu tersebut adalah Rainy Days, Blue, Love Me Again, For Us dan Slow Dancing.

Masjng-masing lagu dilengkapi dengan video musik. Album debut V diproduksi oleh produser musik NewJeans, Min Hee-jin, dan diharapkan akan menjadi kombinasi dari pop, soul, dan R&B ala old-school. (Z-10)