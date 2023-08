FILM produksi Warner Bros Barbie bertahan di puncak Box Office untuk pekan keempat secara berturut-turut saat sutradara Greta Gerwig terus memecahkan rekor di dunia perfilman.

Gerwig, yang lewat film Barbie telah menjadi sutradara perempuan pertama yang menembus raihan US$1 miliar di Box Office dunia, pekan ini menjadi sutradara perempuan tunggal dengan raihan terbesar sepanjang massa di pasar domestik.

Barbie, pekan ini, sukses meraup pendapatan sebesar US$33,7 juta sehingga meraih raihan total di Amerika Serikat (AS) sebesar US$526 juta.

Gerwig saat ini bersaing dengan Jennifer Lee, yang menyutradarai Frozen 2 bersama Chris Buck untuk menjadi sutradara perempuan dengan raihan terbesar di Box Office dunia.

Dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling, Barbie meraup pendapatan sebesar US$1,2 miliar dari seluruh dunia.

Film produksi Universal, Oppenheimer, drama sejarah tentang pembuatan bom atom, merebut kembali posisi kedua dengan raihan US$18,8 juta.

Pekan lalu, Oppenheimer tergusur oleh film Warner Bros Meg 2: The Trench, yang pekan ini turun ke peringkat empat dengan raihan US$12,7 juta.

Kesuksesan Barbie dan Oppenheimer terjadi saat insan Hollywood melakukan pemogokan karena tidak ada kesepakatan dengan studio perfilman dengan para penulis dan aktor.

Akibat aksi mogok itu, para aktor tidak bisa mempromosikan film baru mereka.

Posisi ketiga ditempati oleh film animasi produksi Paramount, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, yang naik satu posisi dari posisi sebelumnya dengan raihan US$15,8 juta.

Adapun film vampur The Last Voyage of the Demeter menduduki posisi kelima dengan raihan US$6,5 juta. (AFP/Z-1)