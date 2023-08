Keanu Reeves Kembali Bermusik Bersama Dogstar

Keanu Reeves berkumpul kembali dengan grup bandnya, Dogstar, setelah memutuskan vakum pada 2002. Pria yang terkenal lewat film The Matrix dan John Wick itu bahkan tengah mempersiapkan lagu terbaru dan juga tur konser yang akan dilakukan di berbagai tempat.

Mereka akan memulai tur di California pada pekan ini. Kabarnya, tiket pertunjukan mereka sudah ludes terjual.

“Tur pertama dilakukan di Pantai Hermosa, California. Kami sangat senang. Terima kasih para penggemar Dogstar,” tulis akun Instagram resmi Dogstar.

Setelah konser di California, Dogstar akan menggelar konser lanjutan di Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco, Chicago, Brooklyn, Atalanta. Tiga bulan setelah itu, mereka akan bermain di Jepang.

Konser Dogstar ini juga menjadi ajang promosi single baru mereka. Pada 6 Oktober 2023, mereka juga akan meluncurkan album terbaru bernama Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Itu merupakan album ketiga Dogstar, setelah perilisan Our Little Visionary dan Happy Ending pada 1996 dan 2000.

Dogstar sendiri digawangi oleh Keanu Reeves sebagai pemain bass, Robert Mailhouse sebagai pemain drum dan Bret Domrose sebagai vokalis sekaligus gitaris. (Mirror/Z-11)