2 Lagu di Album Layover V BTS Duduki Puncak Tangga Lagu

SETELAH setelah dirilis, Rainy Days dan Love Me Again, album debut solo V BTS langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada Sabtu (12/8) pukul 09.00 waktu Korea Selatan Rainy Days sudah mencapai posisi No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 70 wilayah berbeda, termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Jepang, Jerman, dan Prancis.

Sedangkan, Love Me Again telah mencapai posisi No 1 di setidaknya 35 wilayah berbeda, termasuk Austria, Bulgaria, dan Rumania.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Rainy Days, Lagu Kedua V BTS di Album Layover

Di Tanah Air, Love Me Again menduduki trending nomor 1 dan “Rainy Days” berada di posisi ke-4 di YouTube Indonesia, setelah lebih dari 24 jam dirilis.

Kedua lagu tersebut memiliki makna yang serupa, yakni keinginan untuk kembali menjalin hubungan bersama dengan seseorang yang telah pergi. Kelanjutan dari plot album “Layover” dapat Anda saksikan pada 8 September yang akan menjadi hari perilisan lagu utama di album ini.

Baca juga: V BTS Ungkapkan Perasaan Memilukan dalam Video Musik Love Me Again

V bekerja sama dengan direktur kreatif NewJeans/ADOR, Min Hee-jin, pada album “Layover” ini. BIGHIT mengungkapkan bahwa Min mengawasi seluruh produksi koleksi tersebut, termasuk musik, koreografi, desain, dan promosi.

Sebelumnya video musik "Love Me Again," berhasil melampaui 1 juta tayangan di YouTube dalam waktu hanya tujuh menit dan menjadi penyanyi solo pria K-pop tercepat yang melakukannya, mengikuti pencapaian rekan satu bandnya, Jungkook, dengan lagu solonya, "Seven."

Sejak istirahat dari kegiatan grup BTS pada 2022, para anggotanya sibuk merilis lagu dan album baru serta memecahkan beberapa rekor. Lagu solo Jungkook, "Seven," dirilis pada tanggal 14 Juli 2023, dan membuat para penggemar terkejut.

Beberapa hari yang lalu, Jungkook mencetak rekor dengan mencapai 1 juta tayangan di YouTube dalam waktu tujuh menit saja. Ia menjadi penyanyi solo pria K-pop tercepat yang mencapai prestasi ini, yang kini dibagi bersama oleh Jungkook dan V.

Lagu V juga membuat sejarah dengan menjadi lagu tercepat dalam industri musik oleh seorang artis pria yang mencapai 2 juta tayangan di YouTube pada tahun 2023. (Z-3)