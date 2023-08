Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Rainy Days, Lagu Kedua V BTS di Album Layover

V BTS kembali merilis sebuah balad pada Jumat (11/8) tengah malam waktu Korea Selatan. "Rainy Days" akan hadir dalam album solo perdana penyanyi K-pop ini, Layover, sebuah album berisi enam lagu yang akan dirilis pada 8 September, dan termasuk rilisan pertama "Love Me Again," yang muncul pada Rabu (9/8) dengan video musik resminya.

Lagu ini cukup sederhana. Vokal V hanya diiringi dentingan snare, dan refrain piano yang eksentrik. Big Hit Entertainment menggambarkan potongan musik segar ini sebagai trek alternative pop R&B, seperti yang tertulis dalam pernyataan, dengan campuran sempurna antara perkusi vintage dan suara drum modern menghasilkan nuansa yang unik.

Video musik untuk " Rainy Days" mengikuti V saat ia menjalani hari biasa, bangun tidur, menyiapkan makanan, bekerja, dan beristirahat.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Love Me Again, Lagu Baru V BTS di Album Layover

Lirik Lagu Rainy Days beserta Terjemahan Bahasa Indonesianya

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

Staring at my phone

Menatap ponselku

nan kkaeissji

aku bangun

Hoping for your call lately

Berharap kau menelpon

I've been on my own maybe

Aku mungkin sering sendiri sekarang

ijen jinan il-e maennal

apa yang sekarang ada di belakang kita

Time with you was so amazing

Waktu denganmu sangatlah menakjubkan

Haven't changed it's still the same me

Belum berubah, aku tetaplah sama

neuj-eossjiman uli dasi

terlambat, tapi apakah kita bisa mengulanginya

Can we go back to that moment again yeah

Bisakah kita kembali ke momen itu lagi ya

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

Remember how I used to make you laugh the most

Ingat bagaimana saya sering membuat kamu tertawa

naega ileon mal hal jagyeog eobs-eodo

aku tak punya hak untuk bicarakan ini

Let me make up for all the time we lost

Biarkanku menebus semua waktu yang hilang

We can start again, open all the doors

Kita bisa memulainya kembali, buka semua pintu

Don't tell me it’s over

Jangan bilang ini berakhir

We can start it over

Kita bisa mulai kembali

neoneun naui ne ip clover

kau adalah semanggi empat daunku

Yeah, I can feel your touch

Ya, aku bisa merasakan sentuhanmu

I remember your kiss

Aku ingat ciumanmu

geu mal-eun apassji

kata-kata yang menyakitkan itu

And I miss you

Dan aku merindukanmu

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

Rainy days

Hari-hari dengan hujan

I'm thinking 'bout you

Aku memikirkan tentang kau

What to say

Apa yang harus kukatakan

Wish I knew how to

Kuharap aku tahu bagaimana

Find the way

Temukan jalan

Right back to you

Kembali pada dirimu

On rainy days like

Di hari-hari dengan hujan seperti ini

(Z-3)