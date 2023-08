Tujuh Film dan Delapan Serial Terbaru Bakal Tayang di Vision+

Layanan streaming Vision+ dan rumah produksi MNC Pictures mengumumkan deretan film dan serial terbarunya yang akan tayang pada semester kedua tahun 2023 pada Kamis (10/8). Film dan serial ini akan tayang dalam Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade.

Terdapat delapan judul original series pada semester kedua 2023, yaitu TV Love Cinema, CinLock: Love, Camera, Action, Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, The One, dan Second Account. Selain itu, Vision+ juga mengumumkan performa Vision+ sebagai OTT terkemuka tanah air pada semester pertama 2023.

Sementara itu, MNC Pictures mengumumkan tujuh line up film; 2 film layar lebar yang akan tayang tahun ini yaitu Petualangan Anak Penangkap Hantu dan Showtime Srimulat; serta 5 judul series maupun film lainnya yang akan segera diproduksi, yaitu Rompis 2, Catatan Hati Seorang Istri, Friends With Benefits, Konspirasi Alam Semesta, Netes: Jin Poli Gigi.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, “Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade merupakan wujud komitmen kami untuk terus berkarya dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang telah menjadi bagian dalam perkembangan Vision+ hingga saat ini. Di semester kedua tahun 2023 ini, Vision+ siap hadir dengan berbagai konten yang baru, fresh, dan penuh kejutan. Kami harap, dengan adanya acara ini, masyarakat akan semakin antusias untuk mendukung karya-karya terbaru dari Vision+ maupun MNC Pictures.”

Sementara itu, President Director MNC Pictures, Titan Hermawan mengucapkan, “Kolaborasi istimewa dengan Vision+ dalam Content Showcase Parade ini merupakan salah satu langkah nyata kami untuk terus menghadirkan hiburan yang berkualitas dan inovatif. Terlihat dari

berbagai line up film yang akan tayang dan di produksi pada waktu mendatang. Kami, MNC Pictures siap untuk terus menghadirkan konten-konten yang berkualitas dan bertujuan untuk menghibur masyarakat Indonesia serta memperkaya industri hiburan Tanah Air.” (B-4)