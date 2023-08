Film Horor 'Mantra Surugana' Siap Meneror Penonton di Bioskop 

PASCA-perilisan trailer tanggal 20 Juni lalu, film Mantra Surugana akhirnya tayang serentak di bioskop Tanah Air sejak 27 Juli 2023.

Film “Mantra Surugana" merupakan debut dari Peregrine Studios yang bekerja sama dengan Adhya Pictures dan ZK Digimax, mengisahkan tentang bangkitnya sosok iblis lewat mantra dan kutukan yang menghantui Tantri (Sitha Marino) di sebuah asrama dan menemukan hubungan mengerikan dengan mantra dan kutukan di masa lalunya.

Mantra dan kutukan itu membangkitkan Iblis Surugana yang meminta korban nyawa.

Dalam kegiatan special screening dan gala premiere yang diadakan di XXI Metropole Jakarta, baru-baru ini, Peregrine Studios menebar kengerian Surugana kepada para penikmat film dan tamu undangan yang hadir lewat diorama rumah mantra, sinden Sunda yang diiringi oleh musik gamelan dengan irama melankolis yang dapat membelai telinga serta alat pemindai wajah yang dapat mengeluarkan mantra Sunda.

“Kami sangat antusias akhirnya Film Mantra Surugana sampai juga di Gala Premiere dan tayang serentak 27 Juli," kata kata Chief Executive Producer Peregrine Studios, Ervina Isleyen dalam keterangan pers, Jumat (11/8).

"Kami berharap kerja keras dan dedikasi penuh yang kami curahkan untuk film ini mendapat apresiasi dari pecinta film Tanah Air khususnya genre horor," ucapnya.

"Menggarap film horor yang berkualitas memang butuh komitmen, untuk itu kami bangga dapat menghadirkan film ini yang kami pastikan menjadi tontonan film horor yang tidak biasa dan menambah deretan film horor yang layak dinikmati,” jelas Ervina.

Sementara Sutradara film Mantra Surugana, Dyan Sunu Prastowo mengungkapkan bahwa filmnya akan menghadirkan tontonan horor yang baru dan berbeda.

'Mantra Surugana' Butuh Proses Panjang

"Butuh proses panjang dan pemilihan ide cerita hingga akhirnya Mantra Surugana dipilih untuk digarap," ucap Dyan.

"Saya sangat serius dalam menggarap film ini, proses pembuatan film ini pun dibuat senyaman dan seseru mungkin dan tidak lepas dari teknologi CGI (Computer Generated Imagery) untuk memaksimalkan visual di dalamnya, jadi semakin penasaran melihat filmnya secara utuh”, tutur Sunu.

Tak hanya produser dan sutradara yang antusias, salah satu pemain utama Sitha Marino juga sudah tak sabar melihat aktingnya di film ini.

“Jujur saya agak deg - degan juga melihat akting saya, karena ini pertama kali saya melihat filmnya secara utuh. Gak nyangka filmnya akan sekeren ini," kata Sitha.

"Terima kasih kepada Peregrine Studios dan Adhya Pictures yang telah mengajak saya untuk terlibat dalam film ini, karena film horor ini sangat berbeda dan unik. Saya bangga sekali menjadi bagian dari film ini, dan semoga para pecinta horor dapat menerima akting saya,” tutur Sitha.

Film Mantra Surugana diperankan aktor-aktor muda Indonesia berbakat seperti Sitha Marino, Cindy Nirmala, Fergie Brittany, Shabrina Luna, Rafael Adwel, Dewa Dayana, Yusuf Mahardika. Film Mantra Surugana tayang serentak di seluruh bioskop seluruh Indonesia tanggal 27 Juli 2023 mendatang.

