Bawakan Lagu Blue Spring di Jakarta, TXT Sebut Terus Memikirkan Moa 

GRUP idola K-pop Tomorrow X Together (TXT) membawakan untuk kali pertama di hadapan para penggemar di Indonesia sebuah lagu spesial berjudul Blue Spring dalam konser bertajuk Mirage Sweet In Jakarta di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol pada Rabu (9/8) malam.

Dikutip dari Antara, salah satu anggota TXT Choi Yeonjun mengatakan ini merupakan lagu spesial yang dia dan tim bawakan sembari memikirkan para penggemar atau disapa Moa.

“Ini lagu spesial kami karena menyanyikannya sambil memikirkan Moa, terima kasih untuk Moa. Terima kasih untuk Moa karena ini awal untuk merekah,” kata dia.

Baca juga: Jadi Headline di Lollapalooza, Ini Lagu-lagu yang Dibawakan Grup K-pop Txt

Para penggemar ikut bernyanyi bersama para idolanya itu sembari menatap teks yang muncul di layar besar.

Pemimpin TXT Choi Soo-bin mengaku senang mendengar suara Moa yang menurut dia indah.

Baca juga: Dirumorkan Pacaran, Penggemar Temukan Bukti Kedekatan Beomgyu TXT dan Chaewon Le Sserafim

TXT memulai konser dengan membawakan lagu Blue Hour, dilanjutkan Can’t We Just Leave the Monster Alive danm Drama. Ini menjadi konser kedua mereka di Indonesia setelah konser TXT ACT: LOVE SICK pada 2022.

Sebelum ke Indonesia, TXT memulai konser di Seoul, Korea Selatan pada 25-26 Maret 2023, diikuti Singapura, Taipei dan beberapa kota di Jepang pada April, lalu kota-kota di Amerika Serikat pada bulan Mei dan kembali ke Jepang pada Juli.

Setelah Indonesia, grup yang debut pada tahun 2019 melalui album The Dream Chapter: Star itu menggelar konser di Bulacan, Filipina.

TXT yang belum lama ini meluncurkan dokumenter perdana berjudul Tomorrow X Together: Our Lost Summer kembali tampil dalam festival musik Amerika Serikat Lollapalooza sebagai penampil utama.

Kala itu mereka membawakan lagu antara lain Lovesong (I Know I Love You), Dear Sputnik, Good Boy Gone Bad, Thursday’s Child Has Far To Go dan LO$ER’ER. (ANT/Z-10)