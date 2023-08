Lirik dan Terjemahan Love Me Again, Lagu Baru V BTS di Album Layover 

V BTS telah merilis lagu Love Me Again, lagu pertama dari EP solonya yang akan datang yang berjudul Layover.

Lagu ini merupakan salah satu dari dua lagu yang akan dirilis sebelum album lengkap hadir yang akan dirilis pada Jumat (11/8).

Dalam video musik yang menyertainya, V tampil di dalam ruang yang luas, bersebelahan dengan TV yang menampilkan lirik lagu. Setelah perilisan Rainy Days, 'Layover' akan diungkapkan secara penuh pada tanggal 9 September. Pada hari yang sama, video musik untuk lagu tunggal Slow Dancing juga akan dirilis.

Berikut adalah lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia dari lagu Love Me Again.

Love Me Again - V BTS

Chueokdo uimi eopsi

Kenangan tidak ada artinya

Naege neon sarajigo

kamu menghilang dariku

Ijjeumedo I can't

Bahkan pada titik ini, aku tak bisa

Let you go, let you go

Biarkan kau pergi, biarkan kau pergi

Geu mari dain geoni

Apakah itu semuanya

Hanmadiman namgigo

hanya menyisakan satu kata

Huhoehamyeon

jika kau menyesal

Won't you let me know? Let me know?

Maukah kau memberi tahuku? Biarkan aku tahu?

Geurae na soljikage

ya aku jujur

Da malhallae

Aku ingin memberi tahumu segalanya

Neoneun maeil eotteon saram eotteon gose

Siapa kamu, dimana kamu setiap hari

Myeot beonssigina mwol haneunji neol saenggakae

Berapa kali aku memikirkanmu

Lost without you, baby

Hilang tanpamu, sayang

I wish you would love me again

Aku berharap kau akan mencintaiku lagi

No, I don't want nobody else

Tidak, aku tak ingin orang lain

I wish you could love me again, again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi, lagi

I wish you would love me again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi

No, I don't want nobody else

Tidak, aku tak ingin orang lain

I wish you could love me again, again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi, lagi

Naman jakku ireon geonji

Apakah aku satu-satunya yang terus melakukan ini?

Nae yeope ttan saram gwaenchanni

Apakah orang lain di sebelahku baik-baik saja?

Yejeoneuro cheoncheonhi

lambat seperti sebelumnya

Make it feel better, yeah, make it forever

Buat itu terasa lebih baik, ya, buat selamanya

Gwaenchanta malhaji ma

Jangan bilang tak apa-apa

Said I'm alright, said I'll be fine

Bilang aku tak apa, bilang aku akan baik-baik saja

I'm sorry, geojinmariya tteonajima

Maaf, itu bohong jangan pergi

Jeori gajima meolli

Jangan pergi

Geurae na soljikage

ya aku jujur

Da malhallae

Aku ingin memberi tahumu segalanya

Neoneun maeil eotteon saram eotteon gose

Siapa kamu, dimana kamu setiap hari

Myeot beonssigina mwol haneunji neol saenggakae

Berapa kali aku memikirkanmu

Lost without you, baby

Hilang tanpamu, sayang

Lost without you, baby

Hilang tanpamu, sayang

Lost without you, baby

Hilang tanpamu, sayang

I wish you would love me again

Aku berharap kau akan mencintaiku lagi

No, I don't want nobody else

Tidak, aku tak ingin orang lain

I wish you could love me again, again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi, lagi

I wish you would love me again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi

No, I don't want nobody else

Tidak, aku tak ingin orang lain

I wish you could love me again, again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi, lagi



I wish you would love me again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi

No, I don't want nobody else

Tidak, aku tak ingin orang lain

I wish you could love me again, again

Aku berharap kau bisa mencintaiku lagi, lagi.

