V BTS Ungkapkan Perasaan Memilukan dalam Video Musik Love Me Again

V BTS merilis video musik untuk lagu Love Me Again, Rabu (9/8). Peluncuran lagu dan video musik ini merupakan rangkaian peluncuran album Layover yang dijadwalkan dirilis pada 8 September mendatang.

Dalam video Love Me Again, V menampilkan gaya

R&B sederhana yang unik. Lagu ini brilian dan berbicara tentang bagaimana dia ingin dicintai lagi. Suaranya yang dalam berfluktuasi dengan indah sepanjang lagu.

Fesyennya di video musik Love Me Again juga persis seperti V, menarik perhatian, sederhana, namun menonjolkan sosok Kim Taehyung yang menawan.

Album solo V BTS Layover akan dirilis pada 8 September pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Layover akan berisi lima lagu yang terdiri dari 'Rainy Days', 'Blue', 'Love Me Again', 'Slow Dancing', 'For Us' dengan lagu bonus, berisi total enam lagu.

Video musik juga akan dilincurkan untuk kelima lagu tersebut kecuali lagu bonus.

Sebelumnya, V telah memamerkan kemampuannya yang luar biasa dengan mengoordinasikan, tampil, dan merekam video musik untuk lagu buatannya sendiri Winter Bear.

Jadi, kali ini dia melakukan banyak pekerjaan untuk video musik di album Layover.

V telah memberikan cukup banyak waktu dan semangat untuk mengerjakan album solonya.

“Ada begitu banyak hal yang perlu saya lakukan. Saya telah mengoordinasikan semua yang perlu saya lakukan, saya ingin merekam 8 video musik, jadi saya membatasinya,” ungkap V dalam sebuah video Vlog pada Juni lalu.

Agensi Bighit Music menyarankan untuk menonton album solo V dalam streaming yang terhubung dari trek 1 hingga 5.

Ekspektasi V untuk menghubungkan setiap trek dalam album secara alami dan menyenangkan membuat penggemar menantikan album tersebut. Koleksi album V memadukan gaya soul yang menyentuh hati dengan iklim bebas, genre pop R&B yang menciptakan nuansa baru, dan genre R&B dengan suara bernada rendah khas milik V.

Kegiatan V BTS: Di People Heartthrobs Universe Awards 2023 yang diadakan oleh situs pemungutan suara online berbasis web global dari 26 April hingga 31 Juli, V keluar sebagai no.1 dengan suara mengejutkan dalam dua kategori—Man of The Year dan Entertainer of The Year.

Dengan penampilannya yang menawan dan penampilannya yang luar biasa, V menempatkan dirinya di kelasnya sendiri. Ia dipuji atas kemampuannya sebagai vokalis dan penulis lirik, dan perilisan album solonya ditunggu-tunggu.

Sebelumnya, diberitakan, proyek album solo itu juga menggandeng CEO Ador Min Hee-jin sebagai produser. Ia dikenal sebagai pimpinan agensi yang menaungi NewJeans sekaligus produser musik rilisan girl group tersebut.

Min Hee-jin disebut memimpin produksi album solo V BTS secara keseluruhan, mulai dari musik, koreografi, desain produksi, hingga promosi. (Z-10)