Riley Keough akan Selalu Ingat Kecantikan Mendiang Ibunya

DALAM wawancara dengan Vanity Fair untuk edisi September, Riley Keough, 34, mengingat terakhir kali bertemu dengan ibunya, Lisa Marie Presley, 54, sebelum meninggal Januari lalu. Keduanya menghadiri pesta film Elvis sehari sebelum Golden Globes.

“Kami makan malam. Itu terakhir kali aku melihatnya. Aku ingat memikirkan betapa cantiknya dia, dan itu adalah kenangan terkuatku tentang makan malam itu," kenang aktris Daisy Jones and the Six itu dilansir dari People, Kamis (10/8).

Setelah kepergian mendiang ibunya, Keough mengaku mengalami banyak rasa sakit dan sebagian dari dirinya telah mati. "Saya mencoba memikirkan bagaimana mengungkapkan ini. Saya telah memperkuat kualitas yang muncul melalui kesulitan," lanjutnya.

Setelah kematian adik laki-lakinya, Benjamin Keough karena bunuh diri pada 2020, aktris itu mengatakan ia kehilangan arah dan banyak emosi besar yang dirinya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat Presley meninggal mendadak dua setengah tahun kemudian, dia mengaku untuk mencoba lebih akrab dengan prosesnya.

"Saya merasa terpicu ketika orang mengatakan kebahagiaan adalah sebuah pilihan tetapi pada saat itu, saya merasa ada pilihan di depan saya untuk menyerah dan membiarkan peristiwa ini membawa saya keluar atau memiliki keberanian untuk melewatinya. Saya mulai mencoba untuk melewatinya dan tidak membiarkannya membawa saya keluar," ungkap Keough.

Ketika ditanya bagaimana dia ingin orang-orang mengingat ibunya, Keough berpikir keras dan sampai pada satu kesimpulan.

“Hidup yang dia miliki tidaklah mudah, dan pengkhianatan yang dia alami dan kurangnya cinta sejati dan teman sejati. Dia pasti memiliki beberapa teman dan hubungan yang baik dalam hidupnya, tetapi menurut saya dia tidak pernah benar-benar memilikinya. Orang-orang hanya datang untuknya sejak dia lahir lalu menginginkan sesuatu darinya dan tidak sepenuhnya asli," katanya.

Keough menambahkan, "Dia harus mengembangkan kulit yang sangat tebal. Dia adalah kehadiran yang sangat kuat dan sangat penyayang dan sangat setia dan semacam singa betina sekaligus perempuan yang galak, dan ibu yang sangat luar biasa. Dia adalah ibu terbaik," ucap Keough.

Pada Juli tahun ini, Keough memperingati tiga tahun kematian saudara laki-lakinya Benjamin, yang meninggal pada 12 Juli 2020 di usia 27 tahun, dan enam bulan sejak kematian Presley pada usia 54 tahun.

Pekan lalu, Keough secara resmi ditunjuk sebagai satu-satunya wali harta Lisa Marie setelah perselisihan hukum dengan nenek Priscilla Presley. Dia juga akan memimpin sub-trust dari saudara tirinya yang berusia 14 tahun, Finley dan Harper Lockwood, putri Lisa Marie dari pernikahannya dengan musisi Michael Lockwood. (Z-3)