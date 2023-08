Robbie Robertson dari The Band Meninggal Dunia pada Usia 80 Tahun

GITARIS dan penulis lagu grup rock The Band, Robbie Robertson telah berpulang. Dalam pernyataan manajernya, Robertson meninggal diusia 80 tahun.

Sebagai tokoh utama kelompok campuran Kanada-Amerika ini, Robertson adalah pencipta lagu-lagu ikonis The Band seperti The Weight,The Night They Drove Ol' Dixie Down, dan Up On Cripple Creek.

Manajernya mengungkapkan Robertson menghembuskan nafas terakhir di tengah keluarganya, menyusul "penyakit panjang" yang dideritanya.

Sebelum terlibat dengan The Band, Robertson telah terlibat dengan sosok besar lainnya, seperti Bob Dylan, yang pernah melakukan tur dan merekam album Blonde on Blonde. Lahir pada 5 Juli 1943 di Toronto, Kanada, dengan latar belakang akar Mohawk dan Yahudi, Robertson pernah bekerja di karnaval-karnaval keliling pada masa remaja awalnya, sebelum bergabung dan membentuk berbagai band.

"Pertama kali saya mulai bermain gitar sudah begitu lama hingga saya tak ingat kapan itu dimulai," katanya kepada majalah Rolling Stone tahun 1968. "Saya kira saya tertarik pada musik rock and roll seperti kebanyakan orang lainnya."

Ia bergabung dengan band pendukung Ronnie Hawkins, seorang bintang rockabilly, saat 16 tahun. Di sana, ia bertemu sesama musisi seperti Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, dan Levon Helm.

Kelompok ini menjalin ikatan yang kuat. Pada pertengahan 1960-an mereka menjadi band pendukung tur pertama kontroversial Bob Dylan yang menggunakan alat musik listrik. Mereka juga turut bermain dengan Dylan dalam rekaman basement tapes yang kini banyak beredar secara ilegal.

Setelah melewati beberapa perubahan nama, para musisi ini akhirnya dikenal sebagai The Band. Komposisi-komposisi bersejarah yang dihasilkan Robertson memiliki sentuhan yang lihai dalam menggambarkan gambaran Amerika dan tokoh-tokoh yang memberikan warna pada negara ini, khususnya dengan fokus pada wilayah Selatan Amerika.

Lagu The Weight kerap muncul dalam daftar lagu terbaik sepanjang masa. Sebagai sebuah lagu rakyat dengan sentuhan country dan gospel, serta memasukkan alusi-alusi dari Alkitab, lagu ini dianggap sebagai karya klasik dalam warisan lagu-lagu Amerika.

Kelompok ini tampil dalam festival Woodstock dan merilis sejumlah album, antara lain Music from Big Pink, The Band, dan Cahoots.

The Band bubar tahun 1976 dengan mengadakan konser perpisahan di San Francisco. Konser itu diabadikan dalam bentuk film oleh sutradara Martin Scorsese dengan judul "The Last Waltz."

Film yang dirilis di bioskop tahun 1978 ini telah dikenal sebagai dokumenter rock pionir yang mendapat pujian tinggi dari para kritikus. Film ini juga menjadi awal dari kerjasama jangka panjang antara Robertson dan Scorsese, di mana sang gitaris diangkat sebagai pengawas musik dalam sejumlah film garapan Scorsese, termasuk Casino dan Gangs of New York.

Saat wafatnya, Robertson tengah sibuk mengerjakan sekuel dari memoarnya berjudul Testimony. Selain itu ia juga menyelesaikan komposisi musik untuk film Killers of The Flower Moon garapan Scorsese, yang rencananya akan dirilis pada musim gugur ini.

Scorsese, yang menyebut Robertson sebagai sosok besar. "Jauh sebelum kita bertemu, musiknya telah memainkan peran sentral dalam hidup saya -- begitu juga dengan jutaan orang di seluruh dunia. Musik dari The Band, dan musik solo milik Robbie, terasa berasal dari tempat paling dalam di benua ini, mengangkat tradisi, tragedi, dan kebahagiaannya," ujar Scorsese.

Robertson tidak melakukan tur setelah penampilan The Last Waltz. Tetapi ia melanjutkan dengan merilis sejumlah album solo tahun 1987, Robbie Robertson. Ia tetap menjadi figur yang dihormati dalam dunia musik rock dan folk Amerika, baik karena keterampilan bermain gitarnya maupun karya sastra puisinya.

"Saya memikirkan beberapa kata, lalu beberapa kata lagi datang," katanya kepada Rolling Stone tahun 1969, ketika ditanya tentang bagaimana ia menulis lagu klasik "The Weight."

"Dan seiring berjalannya waktu, saya berhasil menulis lagu ini," lanjut Robertson. "Kami hanya merasa bahwa ini adalah lagu sederhana, dan ketika kami mencobanya, kami merekamnya sebanyak tiga atau empat kali."

"Kami bahkan tidak tahu apakah kami akan menggunakannya." (AFP/Z-3)