Lirik dan Terjemahan Lagu Fast Forward Jeon Somi

PENYAYI asal Korea Selatan Jeon Somi kembali dengan mini albumnya yang berjudul Game Plan dan lagu utamanya yang berjudul Fast Forward.

Pada Senin (7/8) pukul 18.00 waktu Korea Selatan, Jeon Somi merilis video musik untuk single barunya yang berjudul Fast Forward, seiring dengan rilis digital mini albumnya yang berjudul 'Game Plan'. Visual baru ini menampilkan penyanyi tersebut naik sepeda motor dan berhenti di depan sebuah klub, kemudian menari melewati kerumunan orang.

Album Game Plan adalah album yang dirilis Jeon setelah dua tahun. Adapun, album terakhir 'XOXO' pada bulan Oktober 2021. Album tersebut mencakup single viral Dumb Dumb, serta single sebelumnya What You Waiting For dan Birthday.

Berikut adalah lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia dari Fast Forward.

Fast Forward

I’m your future lover

Aku kekasih masa depanmu

tarakan bam neoui ruler

malam jatuh penguasamu

yeonghwa sok dalkomhan promise

Sebuah janji manis dalam film

mitji ana let’s be honest, yeah

Saya tidak percaya, jujur saja, ya

teullin geon eopseo when it feels so right

Tidak ada yang salah ketika itu terasa begitu benar

dachi anado imi neukkijana

Bahkan jika saya tidak dapat menghubungi Anda, saya sudah merasakannya

nappeul geon eopseo when it feels so right

Tidak ada yang buruk bila terasa begitu benar

ne wireul bwa I’m your goddess

Lihat di atasmu, aku dewimu

How many lovers do I go through to find you

Berapa banyak kekasih yang kulalui untuk menemukanmu

How many heartbreaks I take just to get to you

Berapa banyak patah hati yang saya ambil hanya untuk mendapatkan Anda

How many lovers do I go through to find you

Berapa banyak kekasih yang kulalui untuk menemukanmu

How many how many how many

Berapa banyak berapa banyak

Fast Forward

Maju lebih cepat

Girl you the one stop

Gadis Anda satu-satunya berhenti

Got it all

Dapatkan semuanya

Diamond-kissed

Berciuman dengan berlian

Head to toe

Dari kepala hingga ujung kaki

Sunshine

Cahaya matahari

Got the glow

Dapatkan Cahaya

Need you bad

Butuhkanmu sekali

Never go

Tak pernah pergi

One stop

Satu perhentian

Domino

Domino

That’s how quick

Secepat itu

You made me fall

Kau buatku jatuh

So in love yeah

Sangat jatuh cinta ya

That’s so us

Itulah kita

How many lovers do I go through to find you

Berapa banyak kekasih yang kulalui untuk menemukanmu

How many heartbreaks I take just to get to you

Berapa banyak patah hati yang saya ambil hanya untuk mendapatkan Anda

How many lovers do I go through to find you

Berapa banyak kekasih yang kulalui untuk menemukanmu

How many how many how many

Berapa banyak berapa banyak

Fast Forward

Maju lebih cepat

(How many how many how many)

(Berapa banyak berapa banyak)

(How many how many how many)

(Berapa banyak berapa banyak)

heundeullin pendulum

pendulum yang berayun

neoreul bureul ttae

ketika aku memanggil kau

i dwiteullin sigan sok

di waktu yang berputar ini

neon nae nunape

kau di depan mataku

Now think of the one you want

Sekarang pikirkan yang kau mau

Picturing my face

Pikirkan wajahku

And I’ll be the one you on

Dan aku akan menjadi orang yang kamu tuju

I’ll be the one you on

Aku akan menjadi orang yang kamu tuju

I’ll be the one you want

Aku akan menjadi orang yang kamu want

I can hear you say

Aku bisa mendengarmu berkata

Fast Forward

Maju lebih cepat

(yeah yeah yeah yeah)

(ya ya ya ya)

Fast Forward

Maju lebih cepat

(yeah yeah yeah yeah)

(ya ya ya ya)

Fast Forward

Maju lebih cepat

Penampilan pertama Somi di industri musik dimulai pada tahun 2015 melalui program survival 'Sixteen', di mana ia bersaing dengan 15 trainee JYP Entertainment lainnya untuk membentuk apa yang kemudian menjadi grup Twice

Meskipun Somi tidak berhasil masuk dalam grup tersebut, ia kemudian berpartisipasi dalam musim pertama acara Produce 101 pada tahun 2016, di mana ia berhasil meraih peringkat pertama dan menjadi anggota dari proyek grup perempuan I.O.I. (Z-10)