V BTS Tulis Surat Buat Army Jelang Perilisan Album Layover

JELANG tanggal perilisan album Layover, V BTS menulis sepucuk surat buat penggemarnya, Army. Surat yang beredar luas lewat Twitter ini mendapatkan reaksi tak terduga dari penggemar.

Album Layover milik V mulai bisa dibeli melalui sistem preorder sejak Selasa (8/8). Album ini adalah persembahan V BTS untuk Army dan penikmat musiknya.

Pada album Layover sendiri memiliki lima lagu dan V akan membuat lima MV sekaligus. Lagu tersebut berjudul Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing dan For Us. Sekaligus ada bonus lagu Slow Dancing versi piano.

Kali ini V BTS akan berkolaborasi dengan CEO Ador yang menaunggi NewJeans, Min Hee-jin yang akan pimpin proksi mulai musik, desain, dan promosi untuk album Layover.

Dan melalui Twitter, V BTS menuliskan surat untuk Army. Tulisan itu langsung mendapat perhatian komunitas online.

"Army, bagaimana kabarmu?

Sudah lama sejak saya menulis surat, jadi sangat canggung, tapi saya ingin mengungkapkan hati saya seperti ini, jadi saya akan menulis beberapa surat.

Setelah album pertama saya keluar.

Saya pikir hati para Army yang membaca artikel ini dan saya akan sama, tetapi Anda akan bertanya-tanya bagaimana saya tumbuh begitu cepat.

10 tahun yang lalu, sepertinya baru kemarin saya melakukan showcase dengan eyeliner yang sangat tebal, dan seorang lelaki kecil yang hanya tersenyum dan membuat masalah sekarang menjadi album solo.

Sebenarnya saya sudah mempersiapkannya sejak lama, tapi tertunda karena saya lamban dalam bekerja dan lamban dalam segala aspek.

Tapi selarut itu, saya bisa banyak berpikir dan mempersiapkan diri lebih keras. Dan meskipun albumnya keluar, yang lebih penting bagiku adalah Army dan Bangtan sekarang sudah melewati 10 tahun.

Selama waktu itu, saya menerima banyak kenangan dan tumbuh banyak, dan saya tumbuh lebih tinggi karena cinta yang saya terima.

Demikian isi surat V BTS yang ia tulis sendiri dengan tulisan tangan.

Karena hal itu netizen Korea berikan berbagai komentar melalui situs theqoo.

"Aku mencintaimu Taehyung,” tulis seorang netizen.

"Suratnya sangat menyentuh. Mengapa saya meneteskan air mata?,” tulis yang lain.

"Hebat, ketulusannya. Saya suka V TT Saya pikir saya harus membeli. Aku mencintaimu,” kata netizen lain. (Z-10)