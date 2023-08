Alffy Rev and The True Friends Rilis Album Perdana, Berisi 12 Track Lagu

MUSISI dan komposer Indonesia yang kerap menghasilkan karya-karya video musik indah dengan mengangkat kebudayaan Indonesia, Awwalur Rizqi Al-firori atau dikenal dengan Alffy Rev kembali hadir dengan universe barunya.

Setelah video klip dari lagu Wonderland Indonesia trending pada tahun lalu, kini ia bersama bandnya, Alffy Rev and The True Friends merilis album baru berjudul “The True Friends".

Album pertama musisi yang identik mengenalkan budaya dan keindahan Indonesia ini dirilis pada 18 Juni 2023 lalu, Didalamnya terdapat 12 track lagu, yaitu Intro ‘13, The True Friends, The Demons In My Self, Endless Tomorrow, In The Middle of The Sea, Cerita Sebaliknya, Never Fall Again, Masa Terindah, Remember Me, Give Me Your Goodbye, Shred of Hope, dan Outro.

Alffy Rev mengatakan, lagu The True Friends yang menjadi representasi cerita dari album ini. Maka pada album ini lagu The True Friends menjadi lagu pembuka dan ini merupakan sebuah gaya dan format terbaru dari karya yang telah Alffy Rev ciptakan.

The True Friends ini menjadi poros cerita dari lagu-lagu lainnya yang ada pada album ini. Setelah video klip The True Friends dirilis pada 13 Juni 2023, secara bertahap untuk lagu-lagu lainnya akan dirilis dengan menghadirkan visual yang ciamik seperti efek CGI dan tampilan visual yang bergaya film hollywood. Style unik dan pembawaan di setiap video klip Alffy Rev dan The True Friends ini selalu dinanti oleh para penggemar.

Pada video klip yang berjudul The True Friends yang berdurasi 5 menit 33 detik, diawali dengan intro khas yang selalu dibawakan oleh Alffy Rev yang menampilkan sinematografi, efek CGI, dan orang-orang yang terlibat.

Penciptaan album ini tak lepas dari kolaborasi yang dilakukan Alffy Rev and The True Friends yang terdiri dari Alffy sebagai gitaris dan synth, Fahad Hasan sebagai vokalis, Seyan sebagai synth dan sequencer, Inung sebagai bassist, dan Alwan Muzakira sebagai drummer.

Alffy mengatakan ingin membentuk personil band yang tetap untuk dapat “bercerita” sebagai cerita panjang melalui album The True Friends.

Alffy Rev mengatakan lewat album itu, ia ingin mewujudkan mimpi sejak kecil yang sudah mengidolakan band-band ternama dan dengan album baru dengan format band ini, semua itu perlahan bisa terwujud.

“Kembali ke fitrah, mimpiku waktu kecil, ketika ngekost nempelin poster-poster band. Jadi album itu akan menjadi penanda seorang musisi yang sudah matang. Setelah merilis album, suatu saat nanti, bisa manggung di stadion yang besar dan membawa album itu.” tutur Alffy.

Lebih lanjut, kenapa dinamakan Alffy Rev and The True Friends, Alffy mengatakan sebuah karya tidak bisa dibantu dan di support oleh seorang “teman” saja, namun seorang benar-benar teman, true friends.

“Sebuah perjalanan yang panjang, ngga cukup friend doang. Ngga cukup Alffy Rev and Friends, harus true friends. True Friends juga berarti orang-orang yang mencintai era album ini, yang tergambar di video klip pertama.” tambah Alffy.

Alffy sebelumnya seorang disc jockey (DJ) yang tampil solo dengan menghadirkan karya yang salah satunya bertajuk Wonderland Indonesia bersama dengan Novia Bachmid.

Pada 15 Juli 2023, Alffy Rev and The True Friends mendapat kesempatan untuk manggung pada acara Tanifest 2023 di kota Serang. Sebelumnya Alffy juga pernah manggung di kota yang sama pada event Unsera. Alffy merasa senang sekali bisa kembali manggung di Serang, apalagi kali ini setelah mengeluarkan album pertamanya bersama Alffy Rev and The True Friends.

Alffy Rev and The True Friends juga menyajikan sajian aksi panggung yang spektakuler selama konser, mulai dari kualitas sound hingga integrasi visual yang sangat memukau. Aksi panggung ini memberikan experience yang baru bagi para penonton.

“Seru, ini yang kedua kalinya. Pertama kali manggung di Serang saat pertama rilis single. Sekarang pertama kali rilis album juga manggung di Serang.” ungkap Alffy. (Z-5)