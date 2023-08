Harga Tiket Konser Morrissey di Jakarta Mulai Rp950 Ribu

JAKARTA akan menjadi salah satu kota tur dunia dari penyanyi Morrissey bertajuk 40 Years of Morrissey. Pada perayaan 40 tahun karir Morrissey, tur ini akan menyoroti lagu-lagu favorit penggemar termasuk dari katalog awal band Morrissey, The Smiths, hingga saat ini.

Sebagai vokalis utama The Smiths, Morrissey telah mengukir sejarah musik dengan empat album. Ia juga dijuluki sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam musik pop Inggris, serta salah satu penulis lirik terbesar dari generasinya, dengan 13 album studio solo.

Konser 40 Years of Morrissey akan berlangsung pada 22 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. KIG Live akan menjadi promotor konser tersebut. Tur ini akan menjadi perayaan lagu-lagu yang telah menyentuh penggemar di seluruh dunia selama 40 tahun terakhir.

Mulai dari This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, dan First of the Gang to Die.

Dari siaran pers yang diterima Media Indonesia pada Selasa, (8/8), tiket 40 Years of Morrissey di Jakarta dapat dibeli mulai 29 Agustus pukul 10:00 WIB.

Tiket tersedia dalam berbagai kategori: VIP RED seharga Rp2,5 juta, kategori Kuning 1,7 jutaan, Tribun Hijau Rp1,4 jutaan, Tribun Abu-abu Rp1,2 jutaan, dan Tribun Biru Rp950 ribu.