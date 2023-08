Catchplay+ Siap Tayangkan Serial 'Losmen Melati' Mulai 17 Agustus 

PLATFORM video streaming OTT dengan konten hiburan film dan serial, Catchplay+, meluncurkan tayangan serial original Indonesia dengan genre horor pertama di Indonesia, 'Losmen Melati'.

Serial ini merupakan kelanjutan dari film dengan judul yang sama yang sudah sangat dinanti-nanti oleh penonton Indonesia.

Film Losmen Melati sebelumnya sukses dirilis di bulan Maret tahun ini di lebih dari 250 bioskop seluruh Indonesia disusul empat negara lain di Asia Tenggara.

Baca juga: Sinopsis Misteri Layar Film Klasik Suzzanna Malam Jumat Kliwon

Tujuh episode dari serialnya dengan cerita yang semakin menarik dan menegangkan akan tayang perdana pada tanggal 17 Agustus 2023 secara eksklusif hanya di platform Catchplay+.

"Kami senang dengan keberhasilan film Losmen Melati , tidak hanya sebagai film horor lokal, tetapi juga sebagai awal untuk memperkenalkan keseluruhan dari universe Losmen Melati," ungkap Daphne Yang, CEO Group Catchplay, dalam keterangan, Selasa (8/8).

"Rasanya tak sabar lagi untuk mengungkap misteri madam Melati dengan kisah-kisah menarik juga menegangkan di losmen dan tamunya dalam serial yang terdiri dari tujuh episode ini," kata Daphne.

"Kami yakin penonton akan terkesan dan terkesima dengan sinematografi, desain produksi dan alur cerita yang luar biasa dalam serial ini," jelasnya.

Proyek film dan serial yang sangat menarik ini merupakan IP asli Indonesia pertama dari Catchplay dan merupakan komitmen kami untuk mengembangkan lebih banyak konten lokal yang lebih premium.

Losmen yang Penuh Teka-Teki

Setiap episode "Losmen Melati" menggali lebih dalam tentang losmen yang penuh teka-teki dan mengungkap serangkaian kematian misterius dari para tamu losmen.

Baca juga: Teror Efek Susuk di Film Baru Ginanti Rona

Penonton dapat merasakan alur cerita menegangkan dan mencekam lewat kisah-kisah supranatural dan horor, yang dikemas apik seperti kisah nyata oleh produser dan sutradara berbakat, Mike Wiluan dari Infinite Studios ('Buffalo Boys' dan 'Grisse'), bersama Billy Christian, sutradara film bergenre yang paling diminati di Indonesia ('Folklore 2,' dan 'The Sacred Riana: Beginning').

Serial "Losmen Melati" dibintangi oleh aktor dan aktris kondang antara lain Alexandra Gottardo ("Grisse", "Foodlore"), Kiki Narendra ("KKN", "Pengabdi Setan 2", "Mangkujiwo 2"), Dwi Sasono ("Dua Garis Biru", "Jailangkung 2: Sandekala & Jin & Jun"), Imelda Therrine ("Tarung Sarung," "Rumah Dara"), Cornelio Sunny ("Paranoia," "Gundala"), Fandy Christian, Adinda Breton, Bimasena, Shareefa Daanish, Widika Sidmore, dan Putara Dinata.

Baca juga: Kutukan Peti Mati, Film Horor yang Berlatar Sejarah di Kepulauan Seribu

Penampilan mereka yang luar biasa menawarkan pengalaman nonton film horor pada level yang berbeda.

Diposisikan sebagai produksi premium, penulisan naskah "Losmen Melati" sangat ketat dan memakan waktu lebih dari setahun, diikuti fase pra-produksi intensif selama delapan pekan di mana tim inti mempersiapkan diri secara cermat untuk pengambilan gambar selama 50 hari.

Karena temanya supranatural, serial ini memberi penekanan kuat pada desain produksi, tata rias, tata busana, dan efek visual, untuk memastikan pengalaman menonton yang seru dan membuat bulu kuduk berdiri.

Versi film Dirilis Maret 2023

Setelah mendapat banyak perhatian saat versi film dirilis di Indonesia Maret 2023, serial "Losmen Melati" sangat dinantikan oleh para penggemar film horor di seantero negeri.

Baca juga: Thread Di Ambang Kematian yang Viral di Twitter Diangkat Jadi Film Horor

Pelanggan Catchplay+ menantikan ketegangan dan teror yang tiada tara dalam misteri serial "Losmen Melati" yang akan tayang perdana pada 17 Agustus 2023, secara eksklusif di Catchplay+.

Pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan Catchplay+ melalui web, unduhan aplikasi di Android PlayStore dan AppStore, dan melalui operator terkemuka termasuk IndiHome, First Media, XL Home, MNC Play, dan Telkomsel.

Pemirsa juga dapat mengakses melalui platform smart TV seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, dan berbagai situs e-commerce dan marketplace terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, TixID, Unipin.

Sinopsis

Losmen Melati adalah sebuah rumah tua di perkebunan peninggalan kolonial Belanda dan diubah menjadi penginapan.

Rumah ini dulu milik seorang dokter setempat bernama Kusno, yang diam-diam pernah melakukan eksperimen mengerikan terhadap mayat.

Begitu 'Check In' Tidak Ada Kata 'Check Out'

Setelah kedatangan Melati, gadis desa muda yang akrab dengan hal-hal gaib dan cerita rakyat, terungkap bahwa rumah dan penghuninya dikutuk oleh arwah orang mati.

Dengan kutukan itu, Melati mendapatkan kekuatan hidup abadi dan berharap dapat menghidupkan kembali anak lelakinya yang telah tiada.

Selama beberapa dekade, Losmen Melati menjadi tempat berkumpul arwah tersesat dan gentayangan. Melati dapat membaca keadaan para tamu dan ketakutan mereka, yang sangat dibutuhkan Losmen tersebut dan membuatnya semakin kuat.

Di kamar-kamar gelap tempat tamu menginap di Losmen Melati, setiap tamu yang check in akan dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya. Begitu check in, tidak ada kata check out. (RO/S-4)