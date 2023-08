7 Tahun Berkarier Bersama, Anggota Blackpink Saling Ucapkan Selamat Lewat Instagram

PARA personel grup K-Pop Blackpink mengunggah beberapa foto ke akun Instagram pribadi masing-masing mereka untuk merayakan hari jadi ke-7 mereka. Girl grup itu secara resmi melakukan debut pada 8 Agustus 2016.

Dengan pesan-pesan tulus yang sangat dirasakan oleh para penggemar, keempatnya menyuarakan rasa terima kasih dan cinta satu sama lain sambil mengenang pengalaman bersama selama bertahun-tahun.

Jisoo menulis, "BLINK BLACKPINK selamanya," dan membagikan foto-foto menggemaskan yang diambil di photobox bersama anggota lainnya.

Sementara Jennie menulis, "7 Tahun bersama @blackpinkofficial ?? Aku mencintai kita, aku mencintai Blackpink, aku mencintai Blinks."

Diikuti Rose yang menulis, "Terima kasih, Blackpink, karena menjadi berkat besar dalam hidupku. Aku benar-benar dapat merasakan segala hal dan lebih dari apa yang pernah aku impikan saat tumbuh dewasa sebagai seorang artis yang bercita-cita. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih seribu kali. Blackpink, Blinks, Teddy, YG Entertainment, dan semua orang yang percaya pada @blackpinkofficial selama tujuh tahun terakhir. Hatiku begitu penuh. Aku tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku untuk setiap orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan tujuh tahun ini bersama kami berempat. 7... !!! @blackpinkofficial secara resmi berusia tujuh tahun hari ini.! Dan aku sangat bangga dengan kami berempat. Untuk membuat sejarah. Untuk selalu bersenang-senang dan bangga dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih kepada Blinks kami karena selalu mempercayai kami, sepanjang perjalanan ini."

Lisa menutup dengan menuliskan, "Selamat hari jadi ke-7 untukku dan 3 gadis hebatku @blackpinkofficial. Angka 7 adalah salah satu angka favoritku dan aku harap tahun ini akan menjadi tahun yang beruntung untuk kita semua ?? Aku sangat mencintai kalian gadis-gadis dan Blinks."

YG Entertainment mengatakan video yang berisi pengingat perjalanan keempat anggota Blackpink akan ditampilkan di kota-kota utama Amerika Serikat, termasuk New York, Los Angeles, dan San Francisco, dan berbagai lokasi yang akan diwarnai dengan warna pink khasnya.

Sebanyak 76 layar di Stasiun Secaucus Junction di New Jersey akan dihias dengan gambar Blackpink dan photobox untuk memperingati hari jadi debut akan diatur di toko pop-up New York Verdy dari Rabu (9/8) hingga Jumat (11/8).

Toko Starbucks di sembilan negara Asia, termasuk Korea Selatan, akan menyediakan stiker kenang-kenangan bagi mereka yang membeli minuman dan makanan Blackpink pada hari ini, Selasa (8/8).

Selama tujuh tahun terakhir, Blackpink telah membuat sejarah. Bukan hanya sebagai girl grup K-pop pertama yang tampil di Coachella, tetapi juga sebagai perwakilan Asia pertama yang menjadi headline festival tersebut.

Mereka juga telah memecahkan beberapa rekor Guinness World Records dan rekor tangga lagu Billboard.

Yang terbaru, Blackpink debut di puncak Billboard 200 pada 1 Oktober 2022, dengan album kedua mereka Born Pink. Album itu, yang terdiri dari delapan lagu, adalah yang pertama oleh grup perempuan yang memuncaki tangga lagu lintas genre sejak Welcome to the Dollhouse oleh Danity Kane yang memuncaki posisi pertama di tangga lagu 5 April 2008. (Z-1)