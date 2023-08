Jakarta Masuk Daftar Negara untuk Konser Morrissey

MELALUI situs resminya, Morrissey mengumumkan tentang jadwal tur konser barunya, yang mencakup beberapa negara di Asia dan Australia juga Selandia Baru, termasuk Indonesia. Pada Sabtu (5/8), rincian ‘Show, Concert, Public Perfomance’ – New Tour Dates dirilis.

Dalam daftar jadwal tur tersebut, terlihat Morrissey berencana mengadakan konser di berbagai tempat, termasuk Jakarta, pada 22 November, yang akan berlangsung di Istora Senayan.

Tidak hanya Indonesia, Morrissey juga akan tampil di beberapa negara lain seperti Singapura mulai 15 Agustus, lalu berlanjut ke Hong Kong, Thailand, Jepang, Australia, dan akhirnya di Selandia Baru.

Baca juga: Suga BTS Resmi Batal Tunda Wajib Militer

Para musisi yang akan turut manggung bersama Morrissey juga telah diumumkan, termasuk Jesse Tobias (gitar), Juan Galeano (bass), Carmen Vandenberg (gitar), Camila Grey (keyboard), dan Brendan Buckley (drum).

Pemesanan tiket untuk konser di Jakarta akan dibuka pada 28 Agustus 2023. Namun, informasi lebih lanjut mengenai harga tiket dan pihak penyelenggara yang mengatur kedatangan Morrissey ke Indonesia masih belum tersedia.

Ini bukan kali pertama Morrissey datang ke Indonesia. Sebelumnya, dia pernah mengunjungi tanah air pada 2012 dan 2016 dengan menggelar konser di Jakarta.

Baca juga: Jadi Headline di Lollapalooza, Ini Lagu-lagu yang Dibawakan Grup K-pop Txt

Pada Juni 2023, Morrissey telah mengadakan tur dunia yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Meksiko, Brasil, Argentina, Cile, Amerika Serikat, dan Inggris. Tur tersebut dijadwalkan akan berakhir pada Oktober 2023.

Morrissey akan merayakan 40 tahun berkarier melalui tur ini. Morrissey, yang kini berusia 64 tahun, telah menjadi publik figur sejak The Smiths merilis singel debut mereka Hand In Glove dan This Charming Man pada 1983.

The Smiths bubar pada 1987 dan sejak itu Morrissey telah merilis tiga belas album solo.

Morrissey diharapkan akan merilis album terpisah berjudul Without Music the World Dies pada tahun ini. Album ini direkam dalam beberapa bulan setelah rilis yang tidak berhasil dari Bonfire.

Joe Chiccarelli memproduseri rekaman ini, setelah sebelumnya bekerja dengan Morrissey pada album World Peace Is None of Your Business pada 2014. (Z-1)