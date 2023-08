Flux Creative Yakin Bisa Besarkan Acara Stand Up Comedy (Ketawa Tanpa Revisi)

KEHIDUPAN yang keras di perkotaan ternyata menimbulkan penyakit baru bagi masyarakat, yakni stres. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mencatat stres berlebih yang berakhir menjadi depresi merupakan penyakit mematikan nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular.

Untuk itu menyadari betapa pentingnya kesehatan mental para pekerjanya, Yohanes Auri menginisiasi sebuah acara hiburan yang diisi dengan acara stand up comedy, makan-makan dan party. Bersama Flux Creative Universe creative group holding miliknya, acara yang diberi nama Ketawa Tanpa Revisi tersebut diharap menjadi pionir acara stand up comedy pertama di kalangan anak-anak creative agency Jakarta.

Setelah di invest Flux Creative Universe, RISE terus melebarkan sayapnya dengan mengerjakan banyak project besar di Tanah Air. Yohanes Auri pun bahwa acara Ketawa Tanpa Revisi ini akan sukses di tangan Rise.

Debut ketawa tanpa revisi yang dilaksanakan pada 4 Agustus lalu di D’82 Cafe and Resto Bintaro. Meskipun menjadi debut, Ketawa Tanpa Revisi berhasil menghadirkan komika terkenal tanah air seperti Rio Dumatubun juara 1 Suci 9, Popon Kerok Juara 1 Suci 9, Egi Haw Juara 4 Suca 4, Fiqih dan Fico Fachriza runner up Suci 3 sebagai line up utama di acara tersebut.

Tidak ketinggalan, sebagai guest star Deddy Corbuzier yang merupakan investor Flux Creative Universe turut hadir untuk mendukungan acara tersebut.

"Saya bersyukur, biarpun ini acara pertama tapi sudah dapat perhatian." jelas Yohanes Auri.

Ketawa Tanpa Revisi yang rencananya ini akan diadakan rutin untuk menghibur seluruh karyawan Flux Creative Universe diharapkan dapat terus berkembang sehingga menjadi salah satu hiburan hits untuk anak-anak creative agency yang ada di Jakarta.

“Saya ingin acara ini bisa menjadi besar, jadi bukan cuma internal Flux Creative Universe dan anak-anak agency Jakarta aja yang bisa merasakan euforia dan enjoyy the show, tapi seluruh klien bahkan calon klien bisa ikut ngerasain keseruannya” ujar Yohanes Auri. (RO/A-1)