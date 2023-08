Jadi Headline di Lollapalooza, Ini Lagu-lagu yang Dibawakan Grup K-pop Txt

SETELAH debut di Lollapalooza tahun lalu, Txt menjadi grup K-pop pertama yang menjadi headline festival tersebut pada tahun 2023. Grup beranggotakan lima orang ini tampil di panggung dan menghibur penggemar dengan koreografi segar dan versi baru dari lagu-lagu hits.

Grup ini tampil di panggung Bud Light pada tanggal 5 Agustus 2023, selama satu setengah jam hampir tanpa jeda di antara penampilan.

Dari kolaborasi baru seperti "Do It Like That" hingga lagu-lagu favorit penggemar seperti "Dear Sputnik" dan "Thursday's Child Has Far To Go," lagu-lagu yang dibawakan oleh grup ini di Lollapalooza membuat para penonton terkesima.

Ribuan penggemar datang dengan lightstick dan sorakan penggemar untuk menyambut artis Blue Hour dalam penampilan konser mereka. Txt adalah grup yang dikenal karena penampilannya dan mereka tidak mengecewakan penggemar mereka dalam acara tersebut.

Tomorrow X Together membawakan lagu-lagu berikut di Lollapalooza:

- "0X1=LOVESONG (I Know I Love You)"

- "Dear Sputnik"

- "Devil by the Window"

- "Tinnitus (Wanna Be a Rock)"

- "Can't You See Me?"

- "Good Boy Gone Bad (versi Dance Break)"

- "Lonely Boy"

- "Thursday's Child Has Far To Go"

- "Anti-Romantic"

- "Farewell, Neverland"

- "Blue Spring" (versi belum dirilis)

- "No Rules"

- "Cat & Dog" (versi Bahasa Inggris)

- Mashup "Happy Fools and Players" dengan Coi Leray

- "Blue Hour" (versi Dance Break)

- "Wishlist"

- "LO$ER=LO♡ER" (versi Konser)

- "Magic" (versi Dance Break)

- "Do It Like That"

- "Sugar Rush Ride"

Penggemar grup yang dikenal dengan sebutan Moa sangat puas dengan daftar lagu tersebut, yang mencakup berbagai sisi dari kelompok tersebut. Txt membuat penonton terkesan saat mereka menampilkan "Do It Like That" dan lagu yang belum rilis yaitu "Blue Spring," yang pertama kali mereka nyanyikan dalam konser tur dunia mereka, Act: Sweet Mirage.

Para hadirin yang bukan penggemar dari grup K-pop generasi keempat ini juga menghargai musik dan kehadiran panggung mereka. Mereka berbicara tentang seberapa indahnya lightstick dan menyebutkan bahwa mereka ingin menambahkan beberapa lagu Txt ke dalam daftar putar mereka.

Secara keseluruhan, reaksi individu terhadap daftar lagu dan penampilan keseluruhan grup ini sangat positif. Moa sangat menyukai seleksi lagu grup "Wishlist" sehingga mereka berharap daftar lagu tersebut akan diulang dalam konser-konser mendatang oleh artis Sugar Rush Ride tersebut.

Meskipun penampilan historis Txt di Lollapalooza 2023 telah berakhir, penggemar dapat menonton ulang siaran langsung aksi Soobin dan kawan-kawan beberapa waktu ke depan.

Para penyanyi "Good Boy Gone Bad" ini akan tampil dalam tur konser Act: Sweet Mirage pada tanggal 9 Agustus di Jakarta, Indonesia, dan 13 Agustus di Bulacan, Filipina.

(Z-9)