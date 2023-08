Vanessa Kirby, Joseph Quinn Perankan Sue dan Johnny Storm?

PERTAMA kali dikonfirmasi pada 2019 bahwa Kevin Feige dan tim Marvel Studios-nya akhirnya akan membawa keluarga pertama perusahaan--the Fantastic Four--dalam MCU. Tampaknya kini kita semakin dekat dengan perekrutan pemain yang sebenarnya.

Podcast andal The Hot Mic (dan situs Above The Line milik Jeff Sneider) melaporkan bahwa Vanessa Kirby dan Joseph Quinn dari Stranger Things ialah pilihan teratas saat ini untuk memerankan Sue dan Johnny Storm. Namun, ditekankan abhwa ini masih datang dalam bentuk rumor.

Belum ada, tentu saja, yang diumumkan oleh Marvel. Jadi kita akan menunggu dan melihat rumor ini menjadi resmi atau bergabung dengan tumpukan laporan gosip yang terus bertambah. Sneider bahkan mengoreksi dirinya sendiri di tengah pertunjukan ketika dia menyematkan Jack Quaid The Boys sebagai Johnny (AKA The Human Torch).

Menurut Empire, kedua pilihan tersebut tampaknya masuk akal. Sejauh ini, orang-orang seperti Adam Driver dan Matt Smith disebut-sebut sebagai orang yang tidak berperan sebagai pemimpin FF Reed Richards.

Sneider menyebutkan bahwa Ben Grimm/The Thing yang tengah dipilih tanpa nama aktornya. Ebon Moss-Bachrach yang membintangi The Bear sedang dipertimbangkan secara serius untuk peran yang tidak diketahui.

Yang diketahui secara konkret saat ini ialah Matt Shakman dari WandaVision tetap sebagai sutradara dan Josh Friedman penulis naskah saat ini. Namun ini terhenti karena ada pemogokan di Holyywood. Tanggal rilis Fantastic Four saat ini pada 2 Mei 2025.

Kirby, tentu saja, ada di layar di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, dan akan terlihat di film Napoleon karya Ridley Scott. Quinn juga memiliki koneksi dengan Scott. Dia bagian dari pemeran untuk sekuel Gladiator yang disutradarai Scott.