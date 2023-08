Drama Audio The Stories Kembali untuk Season 3

STASIUN radio Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio yang tergabung dalam Masima Radio Network kembali mempersembahkan The Stories Season 3.

Melanjutkan kesuksesan penayangan season pertama dan keduanya, drama audio unggulan Prambors ini kembali menghadirkan keseruan cerita keempat karakter utamanya, Ayas, Ares, Ale, dan Amira.

Berbeda dengan season sebelumnya, The Stories Season 3 mengajak Kawula Muda (Pendengar Prambors) dan Good Friend (Pendengar Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio) dari seluruh Indonesia untuk turut serta berpartisipasi di dalam cerita menjadi pengisi suara.

Proses open casting dalam misi mencari pemeran The Stories Season 3 dilaksanakan pada 17 - 24 Juli 2023. Sebanyak total 1.380 orang telah tercatat menjadi pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Pontianak, Denpasar dan 107 kota lainnya.

Selanjutnya, Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio memilih 10 finalis untuk kemudian di-vote kembali oleh pendengar lainnya.

Proses voting berlangsung di live chat PramborsRadio Apps pada 25 - 31 Juli 2023 yang menghasilkan empat orang terpilih sebagai pengisi suara The Stories Season 3.

“Senang dan bersyukur sekali, drama audio kami, The Stories, jadi salah satu karya yang ditunggu-tunggu pendengar Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Dari comment-comment Instagram kami lihat ternyata banyak yang ngikutin dan nungguin kelanjutannya. Di season tiga ini, kami coba ajak pendengar buat ikutan ngisi suaranya, ternyata banyak banget yang mau ikutan. Pendaftar yang ikutan pun mencapai 1.380 orang dari seluruh Indonesia dan kami seleksi lagi menjadi 10 orang, selanjutnya di-vote lagi sama Kawula Muda & Good Friend sampai terpilihlah empat orang juaranya, yang ikut jadi pemeran The Stories Season 3,” jelas Program Director On Air & Digital Prambors Iqbal Tawakkal.

The Stories Season 3 menceritakan kehidupan Geng PPK (Para Pencari Kesetiaan) selepas kepulangan liburan mereka dari Yogyakarta. Ayas (Bella Arswendita), Ares (Beryl Rasandavi), dan Amira (Hanny Dini) kini tengah fokus bekerja dan mengembangkan karier, begitu juga Ale (Ralvi Nasution) yang sedang mempersiapkan sidang tesisnya.

Di tengah kehidupan yang damai dan jauh dari konflik, mereka dikejutkan dengan hadirnya sosok Abel (Rafly Fawwaz) dari masa lalu Ayas.

Beberapa karakter baru juga turut hadir meramaikan The Stories Season 3 yang diperankan oleh empat Kawula Muda dan Good Friend terpilih, yaitu Kezia Christine dari Medan (sebagai Lilly), Atalla Rafid Abelard dari Jakarta (sebagai Enrico), Iyok Baswara dari Solo (sebagai Aksa), dan Janice Wilona dari Bandung (sebagai Angel).

“Sebagai salah satu pendengar setia Prambors yang ngikutin radioplay-nya dari jaman dulu, gue seneng banget bisa jadi bagian dari The Stories Season 3, langsung jadi salah satu pengisi suaranya lagi. Pas ikutan, nggak nyangka bakal menang, tapi bersyukur banget masuk ke 10 besar dan akhirnya jadi salah satu dari empat orang lainnya yang terpilih. Di sini gue berperan sebagai Aksa, temannya Ares, yang karakternya friendly dan tipe yang bisa mencairkan suasana gitu lah ceritanya. Ini bisa dibilang one of my life achievement, sih, nggak sabar banget buat dengerin full version-nya nanti,” ujar Iyok Baswara, salah satu pendengar terpilih yang menjadi pemeran Aksa di The Stories Season 3

Sama seperti penayangan The Stories sebelumnya, dalam rangka mengapresiasi para pendengar setia, The Stories Season 3 akan kembali membagikan hadiah menarik senilai total puluhan juta rupiah. Cukup dengan menjawab pertanyaan kuis di live chat PramborsRadio Apps dengan benar, sudah bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik seperti voucher staycation, voucher F&B, voucher belanja dan masih banyak lagi yang bisa didapatkan setiap minggunya.

“The Stories Season 3 ini banyak banget kejutannya, pokoknya bakal lebih seru dari season sebelumnya. Apalagi di season ini Kawula Muda dan Good Friend jadi bagian dari ceritanya Geng PPK, bisa beradu akting sama pendengar rasanya tuh terharu gitu. Semoga Ayas dan Geng PPK lainnya bisa terus memberikan karya terbaik untuk kalian ya. Tentunya, jangan lupa dengerin episode pertama The Stories Season 3 di hari Senin, 7 Agustus 2023 cuma di Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio yang full versionnya bisa kamu dengar di PramborsRadio Apps atau www.pramborsfm.com,” tutup Bella Arswendita, penyiar Prambors dan pemeran Ayas di The Stories Season 3. (RO/Z-1)