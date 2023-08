Film Dear Jo (Almost is Never Enough) akan Tayang 10 Agustus 2023

FILM romantis Dear Jo (Almost is Never Enough), garapan sutradara Monty Tiwa dan Lakonde, akan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Agustus 2023 mendatang.

Melalui siaran pers, dikutip Minggu (6/8), film Dear Jo (Almost is Never Enough) telah melakukan penayangan perdananya pada Rabu (2/8).

Direktur Utama MVP Pictures selaku rumah produksi film tersebut, Whora Anita R, mengatakan penayangan perdana film Dear Jo (Almost is Never Enough) merupakan apresiasi terhadap semua pihak yang mendukung dan terlibat di dalamnya.

"Dengan tim kreatif yang berbakat, kami terus berkomitmen menghadirkan pengalaman sinematik yang tidak terlupakan,: kata Whora.

Film Dear Jo (Almost is Never Enough) mengisahkan pasangan suami istri muda bernama Joshua (Jourdy Pranata) dan Maura (Salsabila Adriani). Mereka tinggal dan bekerja di Baku, Azerbaijan serta hidup cukup mapan.

Namun, keduanya harus merasakan pil pahit saat Maura didiagnosa tidak dapat hamil. Di tengah perasaan hampa yang dirasakan Maura, sahabatnya yang bernama Ella (Anggika Bolsterli) dan tinggal dekat dengan Maura pun bersedia menjadikan Maura sebagai surrogate mother (ibu pengganti) anaknya.

Nasib pun berkata lain. Saat Ella sedang hamil, kabar kematian Maura justru datang padanya. Maura dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis dan membuat Ella dan suami Maura, Joshua menjadi sangat terpukul.

Kehidupan keduanya pun menjadi berantakan dan tidak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Akankah keduanya dapat hidup dengan bahagia setelah kematian Maura?

Adapun film Dear Jo (Almost is Never Enough) merupakan adaptasi dari novel Almost is Never Enough karya Sefryana Khairil dan skenario film ditulis oleh Nataya Bagya serta Monty Tiwa.

Uniknya, film berdurasi 100 menit tersebut memiliki latar cerita di dua negara berbeda, yakni Azerbaijan dan Indonesia.

Film Dear Jo (Almost is Never Enough) dibintangi Jourdy Pranata, Salsabila Adriani, Anggika Bolsterli, Roy Sungkono, Widyawati, Mathias Muchus, dan Azkya Mahira.

Film Dear Jo (Almost is Never Enough) dapat disaksikan di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023. (Ant/Z-1)