Pengagum, Lagu Berbahasa Indonesia Pertama Rafi Sudirman

DITULIS sendiri dan dibantu diproduseri oleh Tohpati, Rafi Sudirman mencurahkan perasaan dan isi hatinya lewat lagu baru yang berjudul Pengagum.

Musisi, penulis lagu, dan penyanyi 19 tahun ini kembali menyapa penikmat musik usai merilis EP keduanya yang berjudul Endlessly dan single kolaborasi yang berjudul Heaven bersama Maliq & d'Essentials, yang juga diproduseri oleh Dipha Barus, awal tahun.

Sukses menjadi Tamu Istimewa di Tur Manusia, Tulus kota pertama, Medan. Rafi mempunyai tekad agar karyanya bisa lebih didengar di seluruh Indonesia. Lirik yang apa adanya dan juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya, Pengagum hadir dengan pesan yang mewakilkan rasa ikhlas dalam suatu hubungan.

Baca juga: Rafi Sudirman Daur Ulang Heaven Milik MALIQ & D'Essentials

"Lagu galau tapi di satu sisi juga lagu jatuh cinta. Salah satu lagu terbaik yang saya pernah tulis, menurut saya pribadi. Memang ini merupakan kali pertama saya menulis lirik berbahasa Indonesia, namun saya merasakan hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yaitu bicara sejujur mungkin lewat sebuah karya. Rasa ini tertuang di lagu ini", jelas Rafi.

Tahun ini berbagai festival musik bergengsi mulai mengikutsertakan Rafi di dalam line-upnya. Seperti We The Fest, Java Jazz, Jazz Goes To Campus, dan masih banyak lagi.

Satu per satu lagu-lagu Rafi mulai didengar di berbagai kalangan. That Somebody merupakan salah satu lagu yang ia tulis saat masih duduk di bangku SMA, secara tiba-tiba viral di TikTok. Hingga kemudian membuat Rafi menyentuh angka 1 juta pendengar bulanan di Spotify.

Baca juga: Endlesly, Jurnal Cinta dari Rafi Sudirman

Kini, dengan dirilisnya single Pengagum, Rafi mempunyai semangat untuk kembali merilis single berbahasa Indonesia untuk ke depannya.

"Pengen coba sesuatu yang baru, penasaran sama lagu-lagu Bahasa Indonesia. Pengen banget rilis lagu Bahasa Indonesia lagi untuk selanjutnya, doakan ya" ujar Rafi.

Selain itu, dengan dirilisnya Single terbaru ini, Rafi juga ingin memotivasi anak-anak muda yang seumuran dengannya untuk menghasilkan karya.

"Di tengah kesibukan saya sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, belajar dan berorganisasi merupakan kewajiban bagi saya sebagai mahasiswa. Tahun ini, saya menjadi ketua festival musik di kampus, The 13th Music Gallery. Saya terus membagi waktu untuk berkarya walaupun memang nyatanya lebih susah, tapi hasilnya akan kita nikmati di masa yang akan datang," ungkapnya. (RO/Z-1)