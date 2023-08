DPR IAN Rilis Single Peanut Butter & Tears

MENJELANG penampilannya di sejumlah festival musik, termasuk Head in the Clouds di Los Angeles, Lollapalooza di Chicago, dan Asian Sound Syndicate di Jakarta, penyanyi Australia keturunan Korea, DPR IAN, merilis single terbarunya Peanut Butter & Tears via The Orchard.

Ditulis oleh IAN sendiri dan diproduseri oleh DPR CREAM, Peanut Butter & Tears menjadi single pertama dari EP Dear Insanity... miliknya yang akan dirilis pada 6 Oktober 2023.

Seperti karya-karyanya sebelumnya, DPR IAN kali ini turut merilis video klip yang disajikan dengan visual mengagumkan. Disutradarai dan diedit oleh IAN sendiri, video klip terbarunya menjadi kisah prekuel dari alter ego MITO milik IAN yang ia mainkan di album perdana dan EP sebelumnya.

Baca juga: Profil 7 Anggota BLIT, Boy Grup Gabungan dari 2 Agensi

"Peanut Butter & Tears mewakili rasa playful kita yang sedikit demi sedikit hilang dari masa remaja kita seraya kita bertambah dewasa," ujar IAN.

"Sebelum MITO, ada Insanity. EP Dear Insanity... adalah kisah prequel dari pencipta MITO yaitu Mr. Insanity. EP ini mengikuti perjalanan MITO di sebuah tempat bak mimpi bernama The Other Side. Dalam perjalanannya di The Other Side, IAN secara perlahan kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit dan ia kemudian berubah menjadi alter ego Mr. Insanity di klimaks cerita ini," lanjutnya.

DPR IAN dijadwalkan tampil di Jakarta di festival musik Asian Sound Syndicate pada 27 Agustus 2023 di JIEXPO Kemayoran dengan musisi-musisi ternama lainnya termasuk DPR LIVE, DPR CREAM, iKON, RAMENGVRL dan Sam Kim.

Baca juga: Adakan Tur Amerika, Loossemble Tampil dengan 5 Mantan Anggota Loona

Album DPR IAN sebelumnya, Moodswings In To Order, sukses di seluruh dunia dan berhasil debut di #146 chart Billboard 200, #1 di chart Billboard Heatseekers, dan #7 di chart Spotify Top Albums Debut Global dan Amerika Serikat.

Ia kemudian diundang untuk tampil di sejumlah festival musik ternama termasuk Coachella, Head in the Clouds New York dan Los Angeles, dan Lollapalooza.

Film pendek MITO yang disutradarai dan diedit IAN memamerkan sisi artistiknya dengan gemilang dan ia bawa dalam tur dunianya yang sold out dan ia bawa ke Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Asia, dan Australia.

Saat ini, Indonesia duduk di posisi #2 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya. (RO/Z-1)