Profil 7 Anggota BLIT, Boy Grup Gabungan dari 2 Agensi

PADA Kamis (3/8), secara resmi diumumkan mantan anggota Boys Planet dari WAKEONE dan Yuehua Entertainment akan debut dalam grup K-pop baru bernama BLIT. Anggota-anggota grup K-Pop tersebut mencakup Park Han-bin, Lee Jeong-Hyeon, Mun Jung-hyun, Park Ji-hoo, Yoo Seung-eon, Ji Yun-seo, dan Keita. Para penggemar sangat antusias tentang debut mereka. Nama grup mereka, BLIT, merupakan singkatan dari "Boldly Leaping Into Tomorrow."

Grup ini akan menjadi hasil kerja sama antara dua agensi hiburan, yaitu WAKEONE Entertainment dan Yuehua Entertainment. Anggota BLIT akan debut di bawah JellyFish Entertainment. Namun, mereka juga menambahkan seorang anggota dari RAINCOMPANY, Keita, yang dikenal karena menjadi bagian dari grup K-pop Ciipher.

Meskipun para penggemar sangat antusias tentang debut ini, sayangnya juga diumumkan bahwa grup ini tidak akan menjadi permanen tetapi hanya akan aktif dalam kontrak untuk jangka waktu terbatas.

Berikut adalah para anggota BLIT dan sedikit tentang mereka.

1. Park Han-bin, lahir 21 Maret 2002, anggota WAKEONE Entertainment.

Peserta Boys Planet yang karismatik, menguasai tari, vokal, dan rap. Hampir debut di ZEROBASEONE dengan peringkat ke-11.

Sebelum ikut serta dalam Boys Planet, dia sudah menjadi idola K-pop aktif di grup bernama LOUD. Sejak awal acara survival reality ini, dia telah menunjukkan beberapa bakat impresif yang membuat banyak orang terkesan. Dia terkenal dengan penampilan karismatik dan karismanya yang tak tertandingi di atas panggung.

2. Lee Jeong-Hyeon, lahir 11 September 2002, juga dari WAKEONE Entertainment.

Rapper yang punya vokal luar biasa. Debut ditunda setelah menduduki peringkat ke-15.

Meskipun dia berfokus sebagai seorang rapper dan menunjukkan kemampuannya dalam penampilannya dengan lagu GGANG, dia juga mengejutkan penonton dengan kemampuan vokal yang luar biasa selama babak ketiga kompetisi.

3. Mun Jung-Hyun, lahir 31 Maret 2005, trainee WAKEON Entertainment.

Rapper dengan gaya panggung unik, eliminasi setelah peringkat ke-29. Dia juga dikenal karena kepribadiannya yang lucu dan karismanya di atas panggung, dengan banyak orang yang terpesona olehnya.

4. Park Ji-hoo, lahir 14 Juli 2006, dari WAKEONE Entertainment.

Terkenal karena rap dan kemampuan menulis lagu. Tereliminasi di peringkat ke-33. Dikenal dengan penampilan Limousine yang populer, banyak orang memuji keterampilan penulisan lagunya ketika dia menulis rap asli untuk lagu tersebut, membicarakan tentang perjuangan dan kesulitan sebagai seorang peserta pelatihan.

5. Yoo Seung-eon, lahir 2 Januari 2004, anggota Yuehua Entertainment.

Vokalis berbakat, tereliminasi di peringkat ke-16. Beberapa penampilan terkenalnya dalam Boys Planet adalah Very Nice dari Seventeen, Say My Name selama misi Artist Battle, dan Home dari Seventeen.

6. Ji Yun-seo, lahir 15 Oktober 2004, dari Yuehua Entertainment.

Vokalis dengan suara manis, tereliminasi di peringkat ke-41. Penampilannya yang paling terkenal adalah untuk misi kedua acara tersebut ketika timnya harus menampilkan lagu Home dari Seventeen, dan penampilannya membuat semua orang semakin terpesona oleh Yun-seo.

7. Keita, lahir 4 Juli 2001, anggota RAINCOMPANY.

Rapper yang mengesankan, hampir debut di ZEROBASEONE dengan peringkat ke-12. Mulai dari formasi rap-nya dalam penampilan lagu Zoom dari Jessi hingga karismanya yang tak tertandingi saat dia tampil membawakan lagu Kill This Love dari Blackpink bersama timnya.

Dia juga menunjukkan beberapa keterampilan kepemimpinan selama waktunya di Boys Planet. (Z-1)