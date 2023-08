Fanbase Terbesar, Army, Tuntut Guinness World Records Minta Maaf ke Jungkook BTS

PARA penggemar BTS yang dikenal dengan sebutan Army meminta Guinness World Records untuk meminta maaf kepada Jungkook BTS. Guinness World Records telah membuat Army marah karena tidak mengakui prestasi Jungkook yang baru-baru ini memcahkan rekor untuk Most Streamed Track on Spotify in a single week (male).

BTS memiliki banyak rekor dunia dari Guinness World Records, baik sebagai grup maupun individu. Namun, Guinness World Records telah membuat Army marah karena tanggapan mereka pada pencapaian Jungkook yang dibagikan oleh seorang Army.

Sebuah akun penggemar Jungkook membagikan dalam sebuah posting yang kini sudah dihapus bahwa Guinness World Records untuk Most Streamed Track on Spotify in a Single Week (male)' telah dipecahkan oleh Jungkook dengan lagu solo Seven (feat. Latto). Akun resmi Guinness World Records di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) kemudian membalas, "source plz?" pihak Guinness World Records meminta sumber yang akurat kepada Army tersebut.

Army itu pun memberikan sumber-sumber yang diminta. Menurut situs web Guinness World Records, Harry Styles masih memegang rekor tersebut, tetapi Army menunjukkan sumber lain yang menunjukkan bahwa Jungkook baru-baru ini memecahkan rekor Styles.

Meskipun ada sumber yang menyokong klaim tersebut, baik Army maupun Jungkook menerima kebencian dari netizen. Mereka berargumen bahwa "Seven" tidak dihitung sebagai prestasi solo karena ada kolaborasi dengan penyanyi lain yakni Latto.

Guinness World Records kemudian membagikan artikel pada Rabu (2/8) yang mengumumkan bahwa kedua anggota BTS, Jimin dan Jungkook, meraih dua rekor dunia baru masing-masing. Jungkook sekarang memegang rekor most streamed track on Spotify in one week (male) dengan 89,748,171 streams million streams dan fastest time for a music track to reach 100 million streams on Spotify (male).

Army merayakan prestasi baru Jungkook dan membagikan rekor tersebut. Mereka membuat tren congratulation Jungkook dan History Maker Jungkook.

Namun, Army tidak lupa dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sehingga, salah satu dari mereka membalas posting Guinness World Records tentang rekor Jungkook dan Jimin dengan berkomentar, "source? (sumber)" Akun Guinness World Records membalas dengan tertawa, "finally found one lol. (akhirnya kita menemukannya hahaha)"

Army terkejut Guinness World Records tetap memposting komentar-komentar seperti itu meskipun sudah terbukti bahwa Jungkook telah mencapai rekor baru. Sebagai respons, para penggemar menuntut Guinness World Records untuk meminta maaf atas ketidakprofesionalan dan upaya menimbulkan kebencian pada seorang artis. (Z-10)