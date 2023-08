Mengenal Sosok Ahn Bo Hyun: Aktor, Model sekaligus Pacar Jisoo Blackpink

DISPATCH mengungkap berita tentang hubungan asmara Jisoo Blackpink dan Ahn Bo-hyun yang sudah dikonfirmasi oleh kedua agensi masing-masing. Berikut ini kami bagikan profil singkat Ahn Bo-hyun yang merupakan seorang aktor juga model di agensi FN Entertainment.

Lahir pada tahun 1988, Ahn Bo-hyun memulai karir aktingnya lebih lambat daripada rekan sebayanya, yaitu pada usia 26 tahun. Debut aktingnya terjadi dalam drama tahun 2014 berjudul Golden Cross sebuah drama horor romantis tentang kehidupan di lapisan bawah masyarakat di mana uang memiliki kekuatan mutlak.

Pada tahun debut yang sama, Ahn Bo-hyun terus muncul dalam dua proyek berikutnya, yaitu Two Mothers dan My Secret Hotel. Dalam My Secret Hotel, Ahn Bo-hyun memerankan Sang-hoon, seorang anggota tim keamanan. Meskipun memegang peran pendukung, aktor ini memiliki kehadiran yang lebih terasa dalam drama tersebut.

Akhirnya, Ahn Bo-hyun meraih kesuksesan besar ketika dia tampil sebagai anggota Tim Alpha dalam Descendants of the Sun. Meskipun memiliki sedikit waktu tampil di layar, aktor ini berhasil menarik perhatian dengan penampilannya. Drama ini menjadi tonggak penting dalam karir Ahn Bo-hyun.

Pada tahun 2020, Ahn Bo-hyun melejit sebagai Jang Geun-won dalam drama Itaewon Class dan mendapatkan perhatian luas. Aktor ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada para penonton dan meraih penghargaan bergengsi pertamanya.

Sebelum menjadi aktor, Ahn Bo-hyun pernah menjadi petinju dan bahkan meraih medali emas setelah lulus dari sekolah olahraga. Sebelum debut sebagai aktor, dia juga bekerja sebagai model dan bahkan menghadiri sebuah akademi model.

Dengan postur yang mengagumkan dan aura maskulin, Ahn Bo-hyun telah tampil dalam berbagai pemotretan majalah dan syuting berbagai iklan sebagai seorang model. Namun, pada akhirnya, dia terinspirasi untuk memulai karir akting setelah menyaksikan aktor Yu Oh-seong berperan sebagai seorang petinju dalam film tahun 2002 berjudul Champion.

Nama: Ahn Bo-hyun (안보현)

Tanggal Lahir: May 16th, 1988

Zodiak: Taurus

Tinggi Badan: 187 cm (6’2″)

Berat Badan: 80 kg (175 lbs)

Golongan Darah: A

Kewarganegaraan: Korea

Instagram: @bohyunahn

YouTube: 브라보현

Film

2 O'clock Date (2022)

Memories of a Dead End - Tae-goo

Drama Stage: Midnight (tvN / 2019) - Yoo Seung-bong

Hiya (2016) - Lee Jin-sang

Serial Drama

See You in My 19th Life (tvN / 2023) - Moon Seo-ha / Han-ya

Adamas (tvN / 2022) - Kwon Min-jo

Yumi's Cells S2 (TVING / 2022) - Ku Woong

Military Prosecutor Doberman (tvN / 2022) - Do Bae-man

Yumi's Cells (tvN-TVING / 2021) - Ku Woong

My Name (Netflix / 2021) - Jeon Pil-do

Kairos (MBC / 2020) - Seo Do-kyun

Itaewon Class (JTBC / 2020) - Jang Geun-won

Her Private Life (tvN / 2019) - Nam Eun-ki

Hide and Seek (MBC / 2018) - Baek Do-hoon

Dokgo Rewind (Kakao-Oksusu / 2018) - Pyo Tae-jin

My Only Love Song (Netflix / 2017) - Moo-myung

The Rebel (MBC / 2017)

Descendants of the Sun (KBS2 / 2016) - Im Gwang-nam

The Dearest Lady (MBC / 2015-2016) - Lee Bong-gil

My Secret Hotel (tvN / 2014)

Two Mothers (KBS2 / 2014)

Golden Cross (KBS2 / 2014)

Penghargaan

Best New Actor ("Kairos") - 2020 MBC Drama Awards - December 30, 2020

Rising Star Award - Brand of the Year Award

Best Emotive Award - The Asia Artist Awards

Choice Award - The Asia Artist Awards

(Z-10)