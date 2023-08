Beyoncé Pilih Tak Sebut Nama Lizzo dalam Lagunya karena Skandal Barunya

Beyoncé tidak menyebutkan nama Lizzo dalam lirik lagu "Break My Soul (The Queens Remix)" di konsernya pada Selasa (2/8) malam. Hal ini terjadi karena skandal yang baru-baru saja dihadapi Lizzo. Dalam gugatan yang diajukan di Los Angeles pada hari Selasa (1/8), tiga mantan penari Lizzo menuduhnya melakukan pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat.

Tak lama setelah gugatan diajukan terhadap penyanyi "Good as Hell" ini, Beyoncé memilih untuk tidak menyebutkan nama Lizzo saat tampil menyanyikan "Break My Soul (The Queens Remix)" di tur Renaissance World di luar Boston.

Pada bait ketiga remix, Beyoncé atau Queen Bey menyebutkan nama-nama wanita berkulit hitam yang berpengaruh dalam musik dan menyanyikan salah satu barisnya, "Betty Davis, Solange Knowles; Badu, Lizzo, Kelly Rowl.'"

Namun, saat konser di Gillette Stadium, menurut video dari para penggemar, penyanyi berusia 41 tahun tersebut justru menyanyikan, "Betty Davis, Solange Knowles; Badu, Badu, Badu, Badu."

Meski Lizzo tidak disebutkan namanya dalam penampilan tersebut setelah kasus gugatan yang mencuat, kemungkinan Beyoncé juga memilih untuk mengulang nama Erykah Badu setelah penyanyi "Tyrone" tersebut tampak mengklaim bahwa Beyoncé meniru gayanya.

Pada hari Minggu (30/7), Badu memposting foto dirinya dan mantan anggota Destiny's Child yang mengenakan topi bermata krom yang serupa ke Instagram Story dengan keterangan, "Hmmm. Sepertinya saya adalah stylist semua orang."

Lebih lanjut, para penggugat yakni Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez mengklaim dalam tuduhan tersebut bahwa penyanyi berusia 35 tahun itu mencemooh salah satu penari karena bertambah berat badan dan kemudian memecat mereka setelah mengetahui bahwa mereka merekam pertemuan karena alasan kesehatan.

Dalam gugatan yang diajukan terhadap Lizzo pada hari Selasa, tiga penarinya - Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez - mengklaim bahwa mereka dipaksa oleh bintang berusia 35 tahun tersebut untuk menyentuh penari telanjang di klub di Amsterdam dan dipaksa menerima ejekan terkait berat badan.

Gugatan tersebut juga menuduh Quigley mempengaruhi semua orang di sekitarnya, mengecam mereka yang berhubungan seks sebelum menikah, dan mengungkapkan kebiasaan masturbasinya dan kehidupan seksnya dengan suaminya.

Para penari juga mengklaim bahwa mereka menghadapi pelecehan berdasarkan ras dari manajemen BGBT, yang mereka anggap memperlakukan anggota tim tari kulit hitam secara berbeda dengan anggota lainnya. Tuntutan tambahan termasuk penahanan ilegal dan gangguan terhadap keuntungan ekonomi potensial juga termuat dalam gugatan ini.

Davis dan Williams mulai tampil bersama Lizzo setelah berkompetisi di acara realitas Amazonnya, "Watch Out for the Big Grrrls," pada tahun 2021, tetapi kemudian mereka dipecat. Rodriguez dipekerjakan setelah tampil di video "Rumors" Lizzo pada tahun yang sama, namun dia mengundurkan diri pada awal tahun 2022.

Sementara itu Tur Renaissance World Beyoncé akan berlanjut pada Sabtu (5/8) malam di Maryland.

