Terkonfirmasi, Jisoo Blackpink Sudah Berkencan dengan Ahn Bo-hyun 3 Bulan

JISOO Blackpink dikabarkan resmi berkencan dengan aktor Ahn Bo-hyun. Kabar ini pertama kali telah beredar melalui laporan eksklusif Dispatch, Kamis (3/8).

Menurut Dispatch, Jisoo dan Ahn Bo-hyun berkencan sejak Mei 2023. Keduanya terlihat bersama di distrik Yongsan, Seoul, tempat Jisoo tinggal, pada Mei, Juni, Juli, bahkan hingga 1 Agustus.

Hal ini terjadi di tengah jadwal padat Blackpink dengan tur konser dunia mereka.

Jisoo dan Ahn Bo-hyun sering menghabiskan waktu berkencan di apartemen Jisoo. Biasanya, Ahn Bo-hyun biasanya mengendarai kendaraannya sendiri ke sana.

"Jisoo merupakan anggota dari grup gadis terkenal di dunia. Tidak ada pilihan lain karena tempat-tempat berkencan terbatas," ungkap salah seorang sumber anonim.

Meskipun Ahn Bo-hyun sibuk dengan jadwal syutingnya, dia tetap berusaha untuk mengunjungi rumah Jisoo. Dia datang ke apartemennya dengan mengenakan pakaian santai dan membawa makanan untuk mereka berdua.

“Tidak banyak hari Jisoo berada di Korea. Ahn Bo-hyun mengatur jadwalnya agar sesuai dengan jadwal Jisoo agar mereka bisa bersama,” ungkap sumber tersebut.

Keduanya memiliki banyak kesamaan, baik dalam akting, bernyanyi, bahkan dalam fashion. Mereka terus bertemu dengan perasaan yang baik satu sama lain.

Kedua agensi yakni YG Entertainment untuk Jisoo dan FN Entertainment untuk Ahn Bo Hyun, telah mengonfirmasi hubungan mereka melalui pernyataan masing-masing.

“Mereka sedang saling mengenal satu sama lain dengan perasaan yang baik. Kami berharap kalian dapat memberikan perhatian hangat kepada mereka,” jawab YG Entertainment.

“Ahn Bo Hyun dan Jisoo sedang dalam tahap saling mengenal satu sama lain dengan perasaan yang baik. Kami harap kalian dapat memberikan dukungan yang hangat kepada mereka,” balas FN Entertainment.

Ahn Bo Hyun baru saja menyelesaikan drama Korea terbarunya berjudul See You in My 19th Life, yang merupakan drama genre romance dan fantasi. Sebelum meraih ketenaran sebagai aktor seperti saat ini, Ahn Bo-hyun adalah seorang petinju profesional dan juga seorang model.

Sementara itu, kembalinya Jisoo Blackpink ke Korea dari Vietnam menuai kontroversi karena kaos yang Ia pakai. Kemudian bersama Blackpink, Jisoo akan melaksanakan konser encore bertajuk ‘Born Pink World Tour North America’ di Metlife Stadium New Jersey pada 11 Agustus 2023. (Z-10)