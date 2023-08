Profil Ahn Bo-hyun yang Sukses Rebut Hati Jisoo Blackpink

HARI ini dunia K-pop digegerkan dengan pernyataan YG Entertainment yang mengonfirmasi hubungan asmara Jisoo Blackpink dengan aktor Ahn Bo-hyun. Seperti apa sosok aktor yang berhasil merebut hati Jisoo? Berikut ini profil Ahn Bo-hyun.

Aktor Ahn Bo-hyun lahir pada 16 May 1988 di Korea Selatan. Aktor yang memiliki tinggi 186 centimeter itu berada di bawah manajemen agensi FN Entertainment.

Ahn Bo-hyun memulai debutnya sebagai model. Sebagai seorang mantan petinjua, ia bermimpi menjadi aktor setelah menonton peran petinju Yu Oh-seong dalam film 2002 Champion.

Sejak debut aktingnya pada 2014, Bo-hyun telah membintangi banyak film dan drama seperti Descendants of the Sun (2016), Dokgo Rewind (2018) dan Her Private Life (2019).

Namun begitu, ia meraih kesuksesan dan menjadi titik balik dalam karier aktingnya melalui drama Itaewon Class (2020) sebagai Jang Geun-won dan juga Yumi's Cells (2021) sebagai Goo-Woong.

Dikutip dari Asianwiki.com, berikut ini deretan film, drama korea dan serial televisi yang pernah dibintangi Ahn-Bo-hyun :

FILM



1. 2 O'clock Date (2022)

2. Memories of a Dead End (2019)

3. Hiya (2016)

Drama Series

1. See You in My 19th Life (2023)

2. Adamas (2022)

3. Yumi's Cells Session 2 (2022)

4. Military Prosecutor Doberman (2022)

5. Yumi's Cells (2021)

6. My Name (2021)

7. Kairos (2020)

8. Itaewon Class (2020)

9. Her Private Life (2019)

10. Hide and Seek (2018)

11. My Only Love Song (2017)

12. The Rebel (2017)

13. Descendants of the Sun (2016)

14. The Dearest Lady (2015)

15. My Secret Hotel (2014)

16. Two Mothers (2014)

17. Golden Cross (2014)

TV Movies

1. Midnight (2019)



Pada 2020, Ahn Bo-hyun berhasil meraih penghargaan sebagai Best New Actor lewat aktingnya di serial drama 'Kairos. Penghargaan ini diberikan oleh MBC Drama Awards pada 30 Desember 2020. (Z-4)