Liam Payne Takjub Lagu Debut One Direction Didengar Satu Miliar Kali

What Makes You Beautiful, single pertama One Direction telah didengar satu miliar kali melalui platform streaming. Untuk merayakan pencapaian tersebut, mantan personel Liam Payne mengunggah foto sampul alternatif dari album pertama boy band asal Inggris itu di instagram pribadinya.

"Saya baru saja diberi tahu bahwa kami membuat satu miliar streaming di What Makes You Beautiful. Tidak pernah di awal karir kami, terpikirkan untuk melihat angka-angka itu,” tulis Liam melengkapi unggahan fotonya.

Ia mengaku sangat beruntung pernah mengalami masa-masa hebat di One Direction bersama empat rekannya Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan dan Louis Tomlinson. Ia juga sangat berterima kasih kepada seluruh fans yang hingga kini masih terus mendengarkan lagu-lagu One Direction meskipun grup tersebut sudah bubar.

“Saya belajar tentang diri saya dan untuk apa semua ini. Sekarang ketika saya mendengarkan kembali dan memikirkan kekuatan yang kita semua miliki, termasuk kalian para penggemar, saya merasa sangat senang bahwa selama lima tahun di One Direction kami membuat soundtrack yang hebat untuk hidup kita semua," tuturnya.

One Direction terbentuk pada 2010 yang berawal dari ajang pencarian bakat di inggris. Grup vokal itu kemudian bubar di akhir 2015. (People/Z-11)

