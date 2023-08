Gal Gadot Kembangkan Wonder Woman 3 Bersama James Gunn

FILM DC Universe sedang menuju ke arah baru di bawah komando James Gunn dan Peter Safran. Meski Henry Cavill digantikan sebagai Superman, tetapi sepertinya Gal Gadot masih akan terlibat dengan masa depan Wonder Woman.

Gadot memulai debutnya sebagai Diana Prince di Batman v Superman 2016: Dawn of Justice. Dia kemudian menjadi bintang utama di Wonder Woman pada 2017 dan sekuelnya pada 2020 Wonder Woman 1984. Kedua film dipimpin oleh sutradara Patty Jenkins. Ia juga tampil di film Justice League, termasuk yang disutradarai Zack Snyder.

Saat Gunn dan Safran mengambil alih sebagai co-head dari DC Studios, rencana Patty Jenkins untuk kembali ke Wonder Woman 3 dibatalkan. Itu membuat masa depan Gadot sebagai Wonder Woman tidak jelas.

Segalanya menjadi lebih suram ketika dia muncul sebagai kameo di Shazam! Fury of the Gods dan The Flash. Di film The Flash, dia rencananya muncul bersama Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman, tetapi akhirnya tanpa Cavill. Fakta itu menjadi semakin membingungkan penggemar.

Berbicara kepada Chris Killian dari ComicBook.com untuk film Netflix barunya Heart of Stone, Gadot mengatakan bahwa, seperti yang dia pahami, dia akan mengembangkan Wonder Woman 3 bersama dengan Gunn dan Safran. "Saya suka memerankan Wonder Woman," kata Gadot. "Sangat dekat dan sayang di hati saya. Dari yang saya dengar dari James dan dari Peter bahwa kita akan mengembangkan Wonder Woman 3 bersama-sama."

Tanggapan terhadap pemeran baru Superman

DC Studios baru-baru ini mengonfirmasi bahwa David Corenswet akan berperan sebagai Clark Kent dalam film Superman: Legacy yang akan datang, disutradarai oleh Gunn, bersama Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane. Gadot belum pernah mendengar bintang yang mendapatkan peran itu tetapi mengatakan dia mengetahui tes yang sedang berlangsung dan menganggap semua orang yang terlibat tampaknya layak untuk peran itu.

"Saya melihat bahwa mereka sedang menguji, melakukan tes layar yang berbeda, tetapi saya tidak tahu siapa yang mendapatkannya, tetapi sepertinya semua orang sangat sah dan berbakat dan, sepertinya, hebat," kata Gadot.

"Jadi saya senang untuk mereka. Ini proses pemilihan yang sangat besar dan ini merupakan awal yang menyenangkan bagi aktor mana pun, dan saya berharap keberhasilan kepada siapa pun yang beruntung dan menikmati perjalanannya."

Wonder Woman di DC Universe

Rencana Gunn dan Safran untuk Wonder Woman di DC Universe baru saat ini tidak jelas. Saat ini, tidak ada film Wonder Woman di antara film-film DC yang termasuk dalam daftar proyek Bab Satu dari DC Universe, yang disebut Gods and Monsters.

Namun, ada rencana untuk seri Max berjudul Paradise Lost, yang akan menjadi seri penuh intrik di antara suku Amazon di Themiscyra. Selain itu, Gunn mengisyaratkan bahwa dia tertarik untuk mengembangkan serial animasi Wonder Woman. (Z-2)