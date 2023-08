Lizzo Digugat oleh Ketiga Mantan Penarinya Karena Hal Ini

TIGA penari tur Lizzo mengajukan sebuah gugatan pada Selasa (1/8) waktu setempat. Mereka telah menuduh penyanyi tersebut telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif melalui pelecehan seksual, rasial, dan agama dalam beberapa insiden antara tahun 2021 dan 2023.

Para penari juga mengklaim bahwa Lizzo, yang dikenal sebagai advokat bagi keberagaman bentuk tubuh dan cinta pada diri sendiri, mengkritik penambahan berat badan seorang penari baru dan kemudian mencaci dan memecat penari tersebut karena merekam pertemuan.

Menurut gugatan yang diajukan di Los Angeles dan dilaporkan pertama kali oleh media lokal, Lizzo diduga memaksa seorang penari untuk menyentuh penari telanjang di sebuah klub di Amsterdam dan mengumpulkan sejumlah penari dalam sebuah audisi menyiksa selama 12 jam setelah menuduh mereka minum alkohol saat bekerja.

Selain itu, gugatan tersebut mengklaim bahwa kapten tari Lizzo, Shirlene Quigley, memaksakan keyakinan Kristen-nya pada para penari lain dan mencemooh mereka yang melakukan hubungan seks sebelum menikah, sambil juga mensimulasikan hubungan seks oral, berbagi fantasi seksual cabul, dan membahas keperawanan salah seorang penari.

Gugatan tersebut tidak menyebutkan apakah Lizzo mengetahui perilaku yang diduga dilakukan oleh Quigley, tetapi para penggugat yakni penari Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez percaya bahwa dia mengetahui adanya keluhan terhadap Quigley, kata pengacara mereka, Ron Zambrano dalam sebuah pernyataan.

Gugatan tersebut menyebutkan Lizzo dengan nama asli Melissa Viviane Jefferson, perusahaan produksinya, Big Grrrl Big Touring, Inc., dan Quigley sebagai terdakwa. Klaim-klaim meliputi pelecehan seksual, menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, tahanan palsu, dan gangguan atas peluang ekonomi di masa depan.

"Kenyataan mengejutkan tentang bagaimana Lizzo dan tim manajemennya memperlakukan para penari-nya tampak bertentangan dengan apa yang Lizzo tampilkan secara publik, sementara secara pribadi dia mengejek berat badan penarinya dan mendegradasikannya dengan cara yang tidak hanya ilegal tetapi juga benar-benar merusak," kata Zambrano dalam sebuah pernyataan.

Baik Davis maupun Williams mulai tampil bersama Lizzo setelah mereka berpartisipasi dalam acara kompetisi tari "Watch Out for the Big Grrrls", yang dipandu oleh penyanyi itu untuk Amazon, pada tahun 2021. Williams mengklaim bahwa pada bulan April, dia berbicara dalam sebuah pertemuan di mana Lizzo menuduh para penari minum sebelum pertunjukan, yang menyebabkan pertengkaran antara mereka.

Sehari sebelumnya, Lizzo memberi tahu para penari bahwa mereka harus mengikuti audisi lagi, menurut gugatan, yang mengakibatkan audisi penuh derita selama 12 jam di mana Davis terpaksa buang air kecil di celananya karena terlalu takut kehilangan pekerjaannya jika pergi ke kamar mandi. Williams dipecat lima hari kemudian dengan alasan tim Lizzo mengenai pemotongan anggaran.

Davis mengklaim bahwa pada bulan April 2023, Lizzo mempertanyakan komitmennya, yang dia anggap sebagai kritik terhadap berat badannya. Dia mengklaim bahwa dia dipecat seketika bulan berikutnya ketika penyanyi itu mengetahui dia merekam catatan pertunjukan, sebuah keputusan yang Davis hubungkan dengan kondisi mata yang membuatnya bingung dalam situasi stres.

Sementara itu Rodriguez mengatakan dia berhenti sebagai balasan terhadap perlakuan dari rekan-rekannya dan kegigihan religiusitas Quigley. Rodriguez mengklaim bahwa Quigley secara berulang kali memaksakan keyakinan Kristen-nya pada para penari, dan bahwa kekhawatiran yang diajukan kepada manajemen tidak diatasi.

Ketika Rodriguez membahas pemecatan Williams dan Davis, dia mengklaim dia diabaikan dengan alasan bahwa merema tidak pernah punya masalah dengan pihak-pihak tersebut. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Rodriguez, sebagai salah satu anggota pemeran tari yang bukan orang kulit hitam, tidak dihadapi dengan kritik umum dan tidak berdasar seperti anggota pemeran tari berkulit hitam.

Gugatan tersebut tidak menyebutkan jumlah uang dalam dolar untuk ganti rugi atas stres emosional, kehilangan upah, dan biaya pengacara. Sementara itu, Lizzo telah menghabiskan sebagian besar tahun 2023 dalam tur, dengan penampilan di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Saat ini, ia telah menyelesaikan bagian tur di Australia. (Z-10)