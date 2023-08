Heboh, Jisoo Blackpink Pakai Kaus Dukungan LGBT

JISOO Blackpink menarik perhatian dengan gaya dan pernyataan kuat yang dia sampaikan melalui pakaian yang Ia kenakan di Bandara Bisnis Gimpo Seoul. Kaos tersebut merupakan bagian dari koleksi 'Over the Rainbow' dari Courrèges ini adalah bentuk dukungan untuk hak dan pengakuan komunitas LGBTQ+.

Penyanyi dari salah satu girl group K-Pop paling terkenal di dunia terlihat mengenakan kaos hitam yang menarik perhatian para penggemar dan media. Koleksi 'Over the Rainbow' merupakan kolaborasi unik antara merek mode Prancis Courrèges dan Centre Pompidou, yang berawal dari pameran dengan nama yang sama.

Kaus yang dikenakan oleh Jisoo dirancang oleh Nicolas Di Felice dan membawa pesan inspiratif, "United We Stand, Over the Rainbow." Pernyataan tersebut ditulis dengan tegas di depan dan belakang kaos, menjadi penguatan yang kuat dan sulit diabaikan dalam menyatakan solidaritas dengan komunitas LGBTQ+.

Baca juga: Wajah Jisoo Blackpink Hiasi Sampul Elle Korea Edisi Agustus 2023

Jisoo memilih memadukan kaos tersebut dengan kemeja biru santai dan celana jeans biru muda, menciptakan tampilan yang bergaya dan santai yang menonjolkan pesan pada kaosnya. Kaos ini dijual seharga 170 euro, dan semua keuntungan dari penjualan akan disumbangkan ke Ardhis, sebuah organisasi yang bekerja untuk melindungi dan membela hak-hak warga asing homoseksual dan transgender yang tinggal di Prancis.

Ardhis atau Association for the Recognition of the Rights of Homosexual and Trans Persons to Immigration and Residence, memberikan dukungan penting bagi individu-individu yang telah menderita atau berisiko mengalami penganiayaan di negara asal mereka karena orientasi seksual atau gender mereka.

Baca juga: Album Jisoo Blackpink Me Tembus 200 Juta Streaming di Spotify

Organisasi ini menyediakan nasihat, dukungan, dan pendampingan dalam berbagai prosedur administratif untuk membantu individu-individu ini mendapatkan hak tinggal yang berlangsung lama di Prancis.

Namun, ini bukan kali pertama Jisoo menggunakan platformnya untuk menunjukkan dukungan kepada komunitas LGBTQ+. Pada tahun 2019, dia terlihat mengenakan kaos dengan grafis You Are The World dari Balenciaga, sebuah karya dari koleksi Resort 2019 yang dimaksudkan untuk mengekspresikan solidaritas dengan komunitas LGBTQ+. (Z-10)