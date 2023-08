Makna Lagu August Taylor Swift Beserta Terjemahan Liriknya

AUGUST adalah lagu milik Taylor Swift yang dirilis dalam albumnya yang berjudul Folklore pada 2020. Selama perilisan album Folklore, Taylor Swift menyebutkan tiga lagu di dalamnya yang membentuk trilogi terkait tentang cinta segitiga remaja.

Menurut penggemar, ketiga lagu tersebut adalah Cardigan, yang menceritakan sudut pandang dari seorang gadis bernama Betty; lalu Betty, yang menceritakan sudut pandang James, dan akhirnya lagu ini, August, yang mengungkapkan perspektif dari gadis lain yang bernama Inez.

August adalah lagu tentang perasaan remaja yang tertarik terhadap seorang cowok di musim panas. Dia mengatakan bahwa Agustus berlalu begitu cepat, dan dia bertanya-tanya apakah cowok itu akan meneleponnya setelah sekolah mulai lagi.

Gadis itu ingin memiliki cowok itu lagi. Dia memikirkan waktu yang mereka habiskan bersama selama musim panas, tetapi kemudian merenung bahwa sebenarnya dia tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Alasannya dapat ditemukan dalam dua lagu lain dari trilogi cinta segitiga dan akhirnya cowok itu memiliki hubungan lain dengan Betty.

'Salt air' yang mengisyaratkan lokasi dekat laut,

Bait ‘Aku tak pernah butuh apa pun lagi’ menggambarkan apa yang biasanya dipikirkan remaja tentang cinta, dan dua baris terakhir tampaknya merupakan percakapan khas yang dilakukan pasangan muda ketika kehilangan keperawanan.

Sisa lagu menggambarkan bagaimana perselingkuhan terjadi yaknu hubungan antara James dan Inez tidak bisa dinikmati secara terbuka karena James sudah memiliki hubungan dengan orang lain. Keduanya bertemu secara rahasia di belakang mal, sebuah baris yang Taylor Swift simpan sejak lama sebagai inspirasi potensial untuk lagu.

Lirik Lagu August oleh Taylor Swift beserta Terjemahannya

Salt air, and the rust on your door

Udara pantai, dan karat dipintumu

I never needed anything more

Tak pernah kubutuhkan lagi

Whispers of "Are you sure?"

Sambil berbisik "apa kau yakin?"

"Never have I ever before"

"Belum pernah kulakukan sebelumnya"

But I can see us lost in the memory

Namun kusadari kita tlah terjebak dalam sebuah kenangan

August slipped away into a moment in time

Bulan agustus menyelinap pergi kedalam masalalu

'Cause it was never mine

Karena tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan kusadari kita tlah saling menghianati

August sipped away like a bottle of wine

Bulan agustus tertenggak layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Your back beneath the sun

Punggungmu ternaungi sinar mentari

Wishin' I could write my name on it

Berharap aku bisa menulis namaku di atasnya

Will you call when you're back at school?

Apakah kau kan meneleponku, saat kau kembali dari sekolah?

I remember thinkin' I had you

Sekilas teringat aku pernah memilikimu

But I can see us lost in the memory

Namun kusadari kita tlah terjebak dalam sebuah kenangan

August slipped away into a moment in time

Bulan agustus menyelinap pergi kedalam masalalu

'Cause it was never mine

Karena tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan kusadari kita tlah saling menghianati

August sipped away like a bottle of wine

Bulan agustus tertenggak layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Back when we were still changin' for the better

Teringat saat kita berusaha untuk menjadi lebih baik

Wanting was enough

Cukup sudah inginku

For me, it was enough

Bagiku, cukup sudah

To live for the hope of it all

Tuk hidup dengan semua harapan tersebut

Cancel plans just in case you'd call

Kubatalkan rencana hanya karena kau menelpon

And say, "Meet me behind the mall"

Dan bilang "temui aku dibelakang mall"

So much for summer love and saying "us"

Begitu banyak cinta tercurah dimusim panas sehingga bisa berucap "kita"

'Cause you weren't mine to lose

Karena kau bukan milikku setelah hilang

You weren't mine to lose, no

Karena kau bukan milikku setelah hilang, bukan

But I can see us lost in the memory

Namun kusadari kita tlah terjebak dalam sebuah kenangan

August slipped away into a moment in time

Bulan agustus menyelinap pergi kedalam masalalu

'Cause it was never mine

Karena tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan kusadari kita tlah saling menghianati

August sipped away like a bottle of wine

Bulan agustus tertenggak layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

'Cause you were never mine

Karena kau tak akan pernah jadi milukku

Never mine

Tak akan pernah jadi milukku

But do you remember?

Tapi apakah kau ingat?

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Ingatkah ketika aku membuka pintu dan berkata “Masuk ke mobil”

And then canceled my plans just in case you'd call?

Dan kemudian kubatalkan semua rencanaku kalau-kalau kau menelpon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Teringat saat aku menggantungkan hidup demi segala harapan

"Meet me behind the mall"

"temui aku dibelakang mall"

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Ingatkah ketika aku membuka pintu dan berkata “Masuk ke mobil”

And then canceled my plans just in case you'd call?

Dan kemudian kubatalkan semua rencanaku kalau-kalau kau menelpon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Teringat saat aku menggantungkan hidup demi segala harapan

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Ingatkah ketika aku membuka pintu dan berkata “Masuk ke mobil”

And then canceled my plans just in case you'd call?

Dan kemudian kubatalkan semua rencanaku kalau-kalau kau menelpon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Teringat saat aku menggantungkan hidup demi segala harapan

