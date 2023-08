Serial Madam Web Dijadwalkan Tayang di Hari Valentine 2024

SONY Pictures akan membawa film Madame Web ke layar Netflix lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Setelah berkali-kali memundurkan tanggal rilis, dari 6 Oktober 2023, kemudian 16 Februari 2024 pada akhirnya Sony memutuskan untuk merilis film tersebut 14 Februari 2024.

Film ini akan mencoba memanfaatkan akhir pekan Valentine, yang dipercaya memberikan keuntungan menarik penonton bagi film-film adaptasi komik seperti Deadpool dan Black Panther. Selain menarik dengan menghadirkan pemeran yang menarik, film ini menyenangkan untuk ditonton bersama teman wanita.

Madame Web adalah karakter yang sangat menarik dari cerita Spider-Man dalam komik Marvel. Karakter ini sebenarnya dianggap sebagai seorang mutan dengan kemampuan telepati dan meramal masa depan. Kondisi medis yang dialaminya membuatnya Ia harus pasrah duduk di kursi roda. Namun, berkat jaring laba yang masuk dalam sel tubuhnya keajaiban pun terjadi.

Dengan kehadiran sosok Madame Web, film-film dari dunia Spider-Man milik Sony akhirnya mengadaptasi karakter bukan penjahat. Mereka berusaha menghadirkan variasi cerita.

Dakota Johnson akan berperan sebagai Madame Web dalam film ini. Setelah tampil dalam Trilogi Fifty Shades, Dakota Johnson telah muncul dalam beberapa film indie dan bergengsi lainnya.

Ia juga telah memberikan penampilan yang sangat kuat dalam film-film seperti Suspiria karya Luca Guadagnino, The Lost Daughter, dan The Peanut Butter Falcon. Madame Web akan membuatnya kembali ke dunia franchise sekali lagi.

Selain Dakota Johnson, Sydney Sweeney juga telah dipilih untuk berperan dalam film ini untuk peran yang belum diumumkan. Aktris yang baru saja berperan dalam seri populer Euphoria ini memerankan Julia Carpenter dalam film tersebut. Belum banyak informasi tentang karakter yang dimainkan oleh semua aktor dalam film ini, dan kita masih menunggu informasi lebih lanjut.

Wajah-wajah terkenal seperti Isabella Merced (Dora and the Lost City of Gold), Emma Roberts (American Horror Story), dan Adam Scott (Severance), juga terlihat dalam foto-foto lokasi pengambilan gambar. Jug Tahar Rahim (The Mauritanian), Mike Epps (The Hangover), Zosia Mamet (The Flight Attendant), dan Celeste O'Connor (Ghostbusters: Afterlife) dan semuanya akan tampil dalam film ini dalam peran yang saat ini belum diumumkan.

S.J. Clarkson, sutradara asal Inggris yang pernah menyutradarai acara populer seperti Succession, Jessica Jones, Heroes, House, dan Dexter, akan menyutradarai film ini.

Naskah film ini ditulis oleh penulis dari film Morbius, Matt Sazama dan berdasarkan naskah awal oleh Karem Sanga (First Girl I Loved). Madame Web juga melibatkan editor No Way Home, Leigh Folsom Boyd, dan sinematografer Mauro Fiore. Film ini diproduksi oleh Lorenzo di Bonaventura (Bumblebee), dengan Adam Merims (King Richard) sebagai Produser Eksekutifnya.(Z-10)