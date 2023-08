Marvel Rilis Trailer Pertama Loki Season 2, Banyak Wajah Baru

TRAILER pertama Loki Season 2 telah dirilis pada Senin (31/7) kemarin. Serial ini akan menghadapi dampak dari musim 1 dan adegan kredit akhir dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Loki Laufeyson, "Dewa Kejahatan" dari Asgard yang didasarkan pada dewa Norse, mungkin adalah karakter anti-hero paling disukai di Marvel Cinematic Universe. Loki awalnya muncul sebagai penjahat dalam film Thor tahun 2011 sebagai putra angkat Odin dan saudara angkat dari pahlawan super, Dewa Guntur. Meskipun diperkenalkan sebagai musuh, Loki berkembang menjadi karakter yang disukai dan diidolakan oleh para penggemar.

Pada tahun 2021, Loki akhirnya mendapatkan serial yang sepenuhnya berfokus pada kelicikannya, diatur tepat setelah pertempuran New York dalam MCU, hampir sepuluh tahun setelah penampilan pertamanya. Musim pertama dari seri Loki mendapat banyak pengikut dan popularitas.

Musim pertama yang terdiri dari enam episode berakhir dengan cliffhanger yang mengisyaratkan musim berikutnya. Kemudian Marvel secara resmi memperkenalkan konsep Multiverse kepada para penggemar, menggabungkan fantasi, mitologi, ruang angkasa, dan waktu. Musim kedua Loki akan menjadi bagian dari Fase Lima MCU dan diharapkan akan lebih menyeramkan dan menakutkan daripada sebelumnya.

Sudah diumumkan bahwa Musim 2 Loki akan tayang perdana di Disney+ pada tanggal 6 Oktober 2023. Penulis utama musim pertama, Michael Waldron, menandatangani kontrak keseluruhan dengan Disney pada Januari 2021 yang mencakup keterlibatannya dalam musim kedua Loki. Adegan tengah kredit di akhir musim pertama yang dirilis pada Juli 2021 mengumumkan musim kedua tepat setelah musim pertama berakhir. Menurut Kevin Feige, Presiden Marvel Studios, Musim 2 Loki diperkirakan akan tayang perdana pada musim panas tahun 2023, yang diumumkan selama San Diego Comic-Con 2022, meskipun rencana tersebut jelas telah berubah.

Fase Lima MCU dimulai pada tanggal 17 Februari 2023, dengan rilis Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Musim 2 Loki merupakan salah satu acara yang dibahas dalam Disney's D23 Expo dari tanggal 9 hingga 11 September 2022. Marvel berbagi sedikit informasi tentang acara tersebut bersama Kevin Feige, mengungkapkan bahwa Loki masih berusaha memahami segala sesuatu setelah akhir musim 1 yang mengejutkan. Baru-baru ini, Disney+ mengungkapkan beberapa detik cuplikan dari musim tersebut dalam trailer mereka untuk tahun 2023.

Delapan karakter MCU telah dikonfirmasi akan kembali dalam musim 2 Loki berdasarkan rekaman dari D23 Marvel Studios, dan Feige mengumumkan pada Mei 2022 bahwa seluruh pemeran dari musim pertama akan kembali. Penonton akan menikmati Loki dengan menonton Tom Hiddleston sebagai Loki, Gugu Mbatha-Raw sebagai Ravonna Renslayer, Tara Strong sebagai Miss Minutes, Owen Wilson sebagai Mobius M. Mobius, Sophia Di Martino sebagai Sylvie, dan Eugene Cordero sebagai Casey/Hunter K-5E. Jonathan Majors juga mungkin muncul sebagai Kang the Conqueror, sebuah varian He Who Remains.

Karakter Baru

Ada beberapa wajah baru yang bergabung dalam MCU melalui Musim 2 Loki, yang diumumkan oleh studio. Peran penting yang belum dinamai dari Rafael Casal dalam musim tersebut secara resmi diumumkan pada Juli. Pemeranan Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) sebagai arsiparis Time Variance Authority, yang juga terlihat dalam trailer cuplikan, dikonfirmasi pada September.

Kate Dickie (Game of Thrones) juga akan muncul dalam peran yang tidak disebutkan dalam Musim 2, diduga sebagai seorang penjahat. Kemungkinan karakter Marvel lainnya dapat muncul dalam seri ini, atau sebaliknya, Variannya bisa muncul untuk memperkuat Multiverse, mengingat peran penting Musim 2 Loki dalam pembentukan Marvel Multiverse.

Musim 2 Loki diproduksi oleh Marvel Studios, dengan Eric Martin sebagai penulis utama. Justin Benson dan Aaron Moorhead memimpin tim sutradara, setelah sebelumnya menyutradarai dua episode dari seri Marvel Studios lainnya, Moon Knight (2022). Michael Waldron, penulis utama musim pertama, dan Tom Hiddleston kembali sebagai produser eksekutif. Isaac Bauman adalah sinematografer untuk seri ini, dan Natalie Holt kembali dari musim pertama sebagai komposer. Daftar produser eksekutif untuk Musim 2 Loki termasuk Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Tom Hiddleston, dan Michael Waldron.

(Z-9)