Dikha Sigit Dukung L-Men of The Year 2023

DIKHA Sigit, For Your Suit berkesempatan untuk mensupport kontes L-Men of the year 2023 di Balai Sarbini Jakarta. Sabtu, (29/7). Pada edisi kali ini, sebanyak 16 grand finalis dari berbagai provinsi memperebutkan gelar kontes pria paling bergengsi di Indonesia.

Di kontes tersebut, para 16 grand finalis serta pembawa acara (Indra Herlambang dan Okky Alparesi) tampil menggunakan setelan jas dari Dikha Sigit, For Your Suit.

Dikha Sigit mengatakan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk mensupport kontes L-Men of the year ini dengan menampilkan karya terbaiknya dipakai oleh para grand finalis.

"Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa dari PT. Nutrifood Indonesia, Dikha Sigit For Your Suit dapat mensupport 16 Grand Finalis untuk menginspirasi pria-pria diluar sana tentang gaya hidup sehat," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (1/8).

Ia pun mengungkapkan bahwa, ini pertama kalinya para grand finalis L-Men of the year memakai setelan jas (Black Tuxedo) darinya.

"Kita tentunya sangat bangga karena ini pertama kalinya di kontes L-Men of the year kita dipercaya untuk mensuport setelan jas para grand finalis. Tahun-tahun sebelumnya kita hanya mensupport setelan jas pembawa acara dan juri saja," tandasnya.

Reza Andrianto juara L-Men of the year 2022 ini pun hadir dengan mengenakan jas Dikha Sigit, For Your Suit dalam prosesi penyerahan Trophy Pemenenang.

Adapun Yesaya Christian Deodatus Sucipto Brand Manager L-Men, Nutrisari W'Dank dan Lokalate (PT Nutrifood Indonesia) mengatakan, kerja sama degan Dikha Sigit karena kesamaan nilai-nilai bisnis.

"Berkomitmen menggunakan bahan-bahan premium dan juga berkualitas tinggi. Karena saya melihat sendiri jas Dikha Sigit ini berkualitas premium dan perfectly fit in our body. Selain itu juga desainnya kekinian, slim fit dan pas di badan para grand finalis membuat mereka tampil dengan percaya diri saat berada di atas panggung," imbuhnya.

The Winner L-Men Of The Year 2023, Nathanael Yoga dari DKI Jakarta 1, 1st Runner Up Nathaniel Christopher dari Banten, 2nd Runner Up Jeremy Gregory Samatara dari Sulawesi Utara. Ketiga pemenang ini nanti akan dipercaya untuk mewakili Indonesia di ajang Mister Supranational di Polandia dan Mister International di Thailand. (RO/H-3)