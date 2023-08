Jungle Berkolaborasi dengan WeTransfer Rilis Video Klip Interaktif Back On 74

DUO asal Inggris, Jungle, merilis video klip interaktif serba unik untuk single terbaru mereka Back On 74, yang diambil dari album keempat mereka, Volcano, yang siap dirilis pada 11 Agustus 2023 lewat Caiola Records/AWAL.

Pertama di dunia, video klip tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Jungle dan situs file sharing WeTransfer yang tersedia secara eksklusif di halaman yang didedikasikan khusus untuk Jungle di WeTransfer hingga 11 Agustus 2023.

Video tersebut juga akan muncul di landing page global WeTransfer yang diakses oleh lebih dari 80 juta pengguna tiap bulannya dari 190 negara di seluruh dunia.

Back on 74 merupakan cuplikan terakhir dari album Volcano sebelum dirilis pada 11 Agustus mendatang.

Menggabungkan melodi-melodi soulful yang lembut, Back on 74 merupakan momen Jungle mengeksplorasi sound mereka sambil terus membawa nuansa kebebasan yang uplifting. Lagu terbaru mereka terdengar kontras dengan tiga single yang telah mereka lepas dari album ini termasuk I've Been in Love (ft. Channel Tres), Dominoes, dan Candle Flame (ft. Erick The Architect).

Di balik konsep one-take ala Jungle yang selalu lengkap dengan pertunjukan koreografi yang luar biasa, video klip Back On 74 menyajikan pengalaman interaktif yang belum pernah ditampilkan di mana pun.

Video klip Back On 74 dibuat seakan sebuah galeri seni virtual di mana para penontonnya dapat mengklik karya seni di dalam videonya untuk kemudian diunduh. Saat sebuah karya seni berhasil diunduh, karya tersebut langsung digantikan oleh satu dari 10.000 karya seni unik karya J Lloyd dari Jungle.

Dengan itu, pengalaman menonton video klip Back On 74 akan berbeda untuk setiap orang. Terobosan baru di dunia video musik ini terjadi berkat kerja sama antara Jungle dengan Creative Studio dari WeTransfer dan Nexus Studio yang telah memenangkan Emmy Award.

Back On 74 disutradarai J Lloyd dan Charlie Di Placido, diproduseri oleh WeTransfer, dan direkam di Alexandra Place di London yang legendaris.

Video Back On 74 menjadi kepingan terakhir dari kolaborasi kreatif Jungle dan WeTransfer yang selama beberapa bulan terakhir membagikan kepingan-kepingan dari album Volcano lewat sejumlah konten eksklusif yang hanya dapat diunduh di WeTransfer secara gratis mulai dari wallpaper, ringtone, dan stem musik untuk kompetisi remix, serta sebuah zine yang menampilkan banyak materi di balik layar.

Animo untuk album Volcano semakin tinggi setelah Jungle mengumumkan film panjang Volcano, The Motion Picture, yang akan tayang perdana untuk para penggemar Jungle pada 11 Agustus.

Jungle akan tampil di hadapan 190.000 orang dalam tur 2023 mereka yang akan dimulai di London pada 26 Agustus 2023. Mereka akan membawa pertunjukan full band mereka ke Amerika Utara dan Eropa. (RO/Z-1)