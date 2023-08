Christabel Annora Gandeng Steffani BPM di Single A Friend Like You 

SOLOIS/pianis Christabel Annora tidak mau melewatkan sebuah hari istimewa yang jatuh pada 30 Juli 2023 berlalu tanpa makna. Hari Persahabatan yang jatuh pada tanggal tersebut ditandai dengan sebuah rilisan kolaborasi bertajuk A Friend Like You dengan menggandeng sahabat sang musisi yakni Steffani BPM.

Keduanya dikenal telah menjalin hubungan pertemanan erat baik di luar dan di atas panggung. Maka dari itu dirasa sudah waktunya untuk merilis sebuah lagu istimewa untuk merayakan ikatan di antara mereka.

“Rencana pengen kolaborasi udah dari tahun-tahun lalu kayaknya ini pingin proyekan. Tapi bingung gimana, dan waktu itu kalo nggak salah kan juga pandemi,” ungkap Christabel Annora.

Baca juga: Teddy Adhitya Rilis Single Seperti Setiap Hari

Steffani BPM menambahkan, ”Udah lama banget ada wacana hehe, cuma ya masih sebatas ayo ayo aja buat featuringan. Sampe akhirnya tahun ini mungkin semesta mendukung langsung gas dan semua terjadi begitu saja.”

Irama pop ringan yang diisi lirik-lirik lugas yang penuh ungkapan kasih menjadi fondasi dari lagu A Friend Like You yang disebut banyak terinspirasi oleh Burt Bacharach, The Carpenters, dan ABBA.

Alunan piano serta synth yang ceria juga membantu membangun mood dari single ke-2 dari Christabel Annora pada 2023.

Baca juga: Prajna Indrawati Persembahkan Konser Klasik Fantasies and Dreams

Semakin menyemarakkan rilisan satu ini, Christabel Annora dan Steffani BPM menggandeng sebuah studio animasi berbasis di Malang yakni Latrust Animation untuk menggubah karya audio tersebut menjadi sebuah video lirik yang menggemaskan.

Perusahaan animasi yang sebelumnya sudah familiar dengan karya-karya Christabel Annora ini mewujudkan harmoni persahabatan lewat berbagai karakter yang mereka ciptakan dan disebut sebagai Furriiends.

Dunia Furriiends yang berisikan berbagai tokoh hewan endemi di beberapa pulau Nusantara antara lain Theo (trenggiling), Milly (burung maleo), Uta (orangutan), Bee (bekantan), dan Bul (komodo), menjadi semakin meriah dengan kehadiran 2 tokoh Furriiends baru yakni Tabi (sugar glider) yang menggambarkan Christabel Annora dan Uni (burung cucak hijau) yang menggambarkan Steffani BPM.

Karakter-karakter yang merupakan properti intelektual milik Latrust Animation ini digambarkan sedang melalui perjalanan menembus masa lalu melalui segala musim dengan kegiatan, kesenangan, dan barang-barang nostalgik.

“Butuh sekitar 10 kali meeting untuk bisa produce MV animasi ini. Tantangan terbesarnya adalah musisi di era sekarang jauh lebih sulit untuk standout karena banyaknya musisi baru yang lahir. Jadi membuat kolaborasi ini standout menjadi misi utama kami, itulah alasan kami membuat IP (red: intellectual property) khusus untuk kolaborasi ini agar bisa diferensiasikan kolaborasi ini dengan MV lainnya,” ujar Latrust Animation.

Berharap karakter-karakter ini dapat beresonansi dengan audiens tanah air, perusahaan ini juga tidak main-main dalam melakukan riset saat menciptakan karakter khusus Christabel Annora dan Steffani BPM.

Karakter sugar glider yang bernama Tabi dikatakan bisa mewakili sosok sang pianis yang sering berpindah-pindah tempat dari Surabaya, Malang, hingga Bandung untuk meneruskan studi dan pekerjaannya.

Penambahan kacamata bulat semakin melengkapi kemiripan Tabi dengan sosok asli musisi yang akrab dipanggil Ista tersebut.

Sedangkan burung cucak hijau bernama Uni mewakili darah Minang dari Steffani BPM di mana sosok kakak perempuan disebut dengan panggilan uni.

Hobinya untuk berkendara dengan motor vespa juga direpresentasikan dengan helm yang senantiasa melekat pada sosok Uni.

Lebih jauh, kedua musisi yang sering disangka sebagai sosok kakak beradik ini berharap rilisan kolaborasi A Friend Like You bisa menjadi batu loncatan dalam berkarya bersama.

“Semoga kami berdua bisa rilis lagu bareng lagi atau berkarya bareng dalam bentuk apapun dah. Pastinya bisa temenan terussss sampe tua, merayakan milestones bareng-bareng meskipun terpisah jarak,” harap Steffani BPM.

Chemistry yang terus terbangun di luar panggung juga menjadi faktor keduanya mudah untuk bekerja sama secara profesional. Meskipun pernah bertemu di dua single sebelumnya yakni Sunshine Talks dan 60km/h, kolaborasi kali ini menandai level baru dalam karya duo sahabat ini.

Ditambah dengan bantuan Latrust Animation dalam visual hingga promosi, A Friend Like You diharapkan mampu dinikmati secara masif baik oleh penikmat musik ataupun animasi.

Video A Friend Like You bisa ditonton bersama sahabat tercinta di kanal Youtube resmi milik Christabel Annora sejak 30 Juli 2023. Sedangkan versi audionya akan bisa dinikmati di platform digital pada 4 Agustus 2023 mendatang. (RO/Z-1)