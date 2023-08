Laufey Rilis Single Bewitched dan Video Klipnya

MUSISI, komposer, sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok, Laufey, melepas lagu terbarunya yang berjudul Bewitched. Perilisan single ini juga dilengkapi dengan sebuah video klip yang dibuat di London dan disutradarai Lewis Cater.

Bewitched merupakan lagu persembahan terbaru yang diambil dari album kedua Laufey yang sudah dinantikan dan akan segera dirilis pada 8 September mendatang melalui AWAL Recordings.

Single terbaru ini menampilkan iringan musik dari Philharmonia Orchestra yang berbasis di London.

Laufey menjelaskan, "Bewitched adalah sebuah lagu cinta. Aku ingin Philharmonia Orchestra turut serta untuk menggambarkan perasaan ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan seseorang dan pikiran-pikiran yang ada di sekeliling kepala kita setelah pulang dari kencan pertama yang berjalan sangat sempurna."

Karya-karya terbaru yang dirilis Laufey telah mendapatkan banyak perhatian. Salah satunya, single pertama dari album keduanya, From The Start, yang berhasil mendapatkan 1.5 juta stream per harinya di berbagai platform streaming musik.

Di Spotify, From The Start telah memasuki Top 50 di chart Spotify Amerika Serikat (AS), dan telah menduduki di peringkat #17 di Viral 50 Chart Singapura, #17 di Viral 50 Chart Filipina, dan #29 di Viral 50 Chart, dan #16 di Viral 50 Chart Global.

Bewitched mengikuti kesuksesan dari album perdana Laufey yang dirilis pada 2022, Everything I Know About Love, yang berhasil mencapai peringkat #1 di chart Alternative New Artist Album Billboard dengan single hitnya, Valentine, yang mencapai peringkat #1 di chat Spotify Jazz.

Jika sebelumnya Everything I Know About Love menampilkan sisi hopeless romantic-nya, pada Bewitched, Laufey memiliki pandangan berbeda yang lebih matang.

Laufey menjelaskan, "Ini adalah album tentang cinta, baik itu cinta kepada seorang teman, kekasih, atau kehidupan itu sendiri. Album pertama juga banyak membahas hal-hal seperti pindah dari rumah masa kecil dan pindah ke kota baru untuk pertama kalinya—menjadi dewasa. Lewat album ini, aku mengalami sedikit lebih banyak dari itu, dan aku menulis tentang keajaiban dalam cinta saat masih muda."

Laufey juga baru saja menyelesaikan tur Asia yang sebagian besar berhasil sold out pada Juni lalu, termasuk penampilan perdananya di Java Jazz Festival yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.

Selain itu, Laufey akan merayakan album ini dengan The Bewitched Tour yang akan digelar pada musim gugur mendatang, yang tiketnya sudah terjual habis dalam hitungan menit. Tur ini akan singgah di tempat-tempat ikonik di seluruh Amerika Utara, termasuk dua malam di Fillmore, San Francisco; Thalia Hall, Chicago; Town Hall, New York City; dan Theatre at the Ace Hotel, Los Angeles. (RO/Z-1)