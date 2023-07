Teddy Adhitya Rilis Single Seperti Setiap Hari

SOLOIS Teddy Adhitya memasuki fase baru dalam kiprah bermusiknya melalui single terbaru berjudul Seperti Setiap Hari.

Dalam single baru tersebut, Teddy menyanyikan musik yang cukup berbeda dibandingkan dengan materi-materi terdahulu yang tidak lagi terdengar murung. Melalui Seperti Setiap Hari, Teddy hadir dengan musik yang ceria dengan sentuhan R&B.

Single ini merupakan materi pertama bagi Teddy di tahun ini sekaligus menjadi rangkaian pembuka menuju album baru Semua, Semua, yang akan rilis pada 24 Agustus mendatang.

Dibandingkan karya-karya sebelumnya yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, kini, Teddy menembangkan lagu dalam bahasa Indonesia.

"Ini mimpi gue sebagai anak Ambon untuk bikin album Indonesia, karena susah untuk ngomongin gue anak Ambon kalau masih merilis lagu dengan berbahasa Inggris," kata Teddy dalam keterangan pers, dikutip Selasa (1/8).

"Salah satu intensi untuk bikin album ini adalah membawa kembali pride sebagai anak Ambon yang pernah gue rasakan pas kecil," lanjutnya.

Pada 2016, Teddy meluncurkan single perdana berjudul In Your Wonderland. Dia telah menelurkan dua album studio masing-masing Nothing is Real pada 2017 dan Question Mark ((?)) pada 2019, serta album mini Ocean (2022).

Sebelum Seperti Setiap Hari, Teddy juga pernah merilis beberapa single berbahasa Indonesia termasuk Langit Favoritku (2021), Semestinya (2021), dan Masa Depan (2021).

Di samping hadir dengan eksplorasi bahasa Indonesia, lirik dalam single Seperti Setiap Hari digarap dengan freestyle, menyusul melodi dan musiknya yang lebih dulu dikerjakan.

Adapun tema utama single Seperti Setiap Hari secara spesifik membahas tentang situasi hopeless romantic dalam sebuah hubungan percintaan.

"Se-hopeless romantic-nya, di ujung lagu gue tetap being realistic," ujar Teddy tentang lirik lagunya.

"Gue bisa bilang kayak lo sama gue bakal baik-baik saja dengan janji manis dan segala macamnya, tapi at the end of the day, kita cuma manusia. Kalau salah ya mohon maaf," sambung Teddy.

Dalam proses pengerjaan, Teddy turut melibatkan banyak pihak termasuk tiga gitaris mulai dari Vicky Geovaldi dan Adityar Andra, yang merupakan session player di tiap panggungnya, hingga Petra Sihombing. Adapun Teddy sendiri juga turun langsung sebagai produser di single Seperti Setiap Hari. (Ant/Z-1)